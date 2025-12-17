El PP acusa al "tándem" Sánchez-Barbón de la rebaja del cupo de xarda

El diputado regional del PP y portavoz de Medio Rural, Luis Venta, acusó ayer al "tándem Sánchez-Barbón" de dejar a la flota y a las lonjas asturianas en precario para el año 2026 con los totales admisibles de capturas (TAC) aprobados en Bruselas. Luis Venta advirtió de que la reducción en un 70 por ciento de las capturas de xarda para el próximo año "tendrá graves consecuencias para la flota artesanal de Asturias, pero también para la rentabilidad de las lonjas asturianas, donde la reducción de descargas tendrá un efecto económico muy negativo".

"El Ministerio no se ha preocupado de defender un TAC para esta especie para un sector que ha cumplido las exigencias de estos años y que se ha mostrado comprometido con la sostenibilidad del sector", afirmó el diputado autonómico, añadió: "Es una irresponsabilidad que el Gobierno de Asturias califique como positivos los nuevos topes admisibles de capturas para 2026, cuando prácticamente hay una disminución de cuotas para todas las especies de aguas ibéricas y Gran sol de la flota con puerto base en Asturias", señaló.