Ramón Rodríguez, nuevo académico del Alfoz de Gauzón
El artista e investigador Ramón Rodríguez Menéndez ingresará mañana como miembro académico en el Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón. El acto tendrá lugar en el centro de servicios universitarios, en La Ferrería. Rodríguez pronunciará su discurso sobre la presencia del paisaje en los artistas locales en la etapa que él mismo considera como de oro de las artes de Avilés, entre 1921 y 1934.
