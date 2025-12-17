La renovación del convenio de las escuelinas, al Pleno
Las tarifas del servicio de taxi subirán, de media, un 6,7 por ciento en 2026
El gobierno local quiere renovar el convenio de las escuelinas con el Principado. En la comisión de Promoción Social y Cultura celebrada ayer se votó incorporar con carácter de urgencia al orden del día del Pleno que se celebrará mañana una adenda al convenio entre el Principado y el Ayuntamiento para el desarrollo del plan de ordenación de las escuelas de 0 a 3 años. De salir adelante el acuerdo, el Principado aportará 751.448 euros a las arcas municipales para sufragar este servicio gratuito. Este acuerdo se prorrogará por cuatro años o hasta que los centros municipales sean absorbidos por la red autonómica.
En la misma reunión también se aprobó la adhesión del Ayuntamiento de Avilés a la Red Europea de Ciudades por la Salud Mental, una unión que se estructura en cinco pilares: la promoción de políticos públicas locales integradas y basadas en la evidencia empírica; fomentar el incremento de buenas prácticas, conocimientos y experiencias entre las ciudades europeas; desarrollar e implementar proyectos de colaboración con enfoque innovador; mejorar la capacidad técnica a nivel municipal; y contribuir activamente a la configuración de la políticas pública europea de salud mental.
Asimismo, en la comisión de Hacienda y Recursos Humanos celebrada también ayer se aprobó llevar al Pleno que un incremento del 6,7522% las tarifas del servicio autotaxi para 2026.
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
- Fin a siete años de abandono: comienza el desbroce del campo de golf de Los Balagares
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- La UCO investiga su hubo un amaño en el contrato para derribar baterías en Avilés
- Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un catalán afincado en Avilés de 36 años que falleció por cáncer de esófago
- Las memorias de Esteban Gutiérrez, exfutbolista: 'La vida como futbolista del Real Madrid es muy diferente, te invitaban en todas partes