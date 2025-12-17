La renovación del convenio de las escuelinas, al Pleno

El gobierno local quiere renovar el convenio de las escuelinas con el Principado. En la comisión de Promoción Social y Cultura celebrada ayer se votó incorporar con carácter de urgencia al orden del día del Pleno que se celebrará mañana una adenda al convenio entre el Principado y el Ayuntamiento para el desarrollo del plan de ordenación de las escuelas de 0 a 3 años. De salir adelante el acuerdo, el Principado aportará 751.448 euros a las arcas municipales para sufragar este servicio gratuito. Este acuerdo se prorrogará por cuatro años o hasta que los centros municipales sean absorbidos por la red autonómica.

En la misma reunión también se aprobó la adhesión del Ayuntamiento de Avilés a la Red Europea de Ciudades por la Salud Mental, una unión que se estructura en cinco pilares: la promoción de políticos públicas locales integradas y basadas en la evidencia empírica; fomentar el incremento de buenas prácticas, conocimientos y experiencias entre las ciudades europeas; desarrollar e implementar proyectos de colaboración con enfoque innovador; mejorar la capacidad técnica a nivel municipal; y contribuir activamente a la configuración de la políticas pública europea de salud mental.

Asimismo, en la comisión de Hacienda y Recursos Humanos celebrada también ayer se aprobó llevar al Pleno que un incremento del 6,7522% las tarifas del servicio autotaxi para 2026.