Un veterano exmarino luanquín leerá el pregón de las fiestas del Socorro

El capitán y "devoto" del Cristo inaugurará el 250º aniversario del milagro del Cristo: "Cumple todos los requisitos", afirma el Alcalde

José Francisco Suárez, «Pichi» durante un programa de la radio del instituto Cristo del Socorro. | I. G.

Illán García

Luanco

El exmarino José Francisco Suárez más conocido como "Pichi"· será a sus 92 años el encargado de abrir las fiestas del Socorro en el año que se conmemora el 250.º aniversario del milagro del Cristo, que "salvó" de morir ahogados a decenas de marineros tras una galerna el 5 de febrero de 1776. Fue capitán, labor que ejerció entre 1960 y 1997, cuando pidió jubilarse para ayudar a sus hermanos a cuidar a su madre. "Estuve muchos años en la mar pero nunca viví un temporal ni una desgracia", comenta al otro lado del teléfono este luanquín, de trato afable –"no me llevo mal no nadie", afirma–, devoto del Socorro: "Un luanquín más que va a la procesión y a misa". También en esas fechas suele echar un cantarín en los bares "con los amigos", pura esencia luanquina.

«Pichi» con un sextante en su etapa de capitán.

En su labor como capitán, trabajó en dos empresas, la Vascoasturiana y Alvangonzález y el mayor tiempo que pasó fuera de Gozón fue un año: "Y en ese intervalo nació mi segundo hijo, Fran. Al día siguiente, volví a casa para conocerle", afirma el marino, que pese a jubilarse hace casi tres décadas sigue echando de menos la mar. Es más, aún no ha comenzado a preparar el pregón pero sí tiene claro que repasará su vida de marino.

El alcalde, Jorge Suárez, destacó que "Pichi" "cumple todos los requisitos para ser pregonero del Socorro en un año tan especial": "Es un marino histórico, es un devoto del Cristo del Socorro y para el 250.º aniversario del milagro, está claro que el pregonero tenía que ser marino, como ‘Pichi’, que también ha colaborado con el Museo Marítimo".

