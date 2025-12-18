El alumnado de Primaria de Las Vegas llena de villancicos los centros de día
Alumnado de Primaria del colegio Público de Las Vegas visitó ayer los centros de día de Las Vegas. Los pequeños imprimieron alegría navideña a la jornada ataviados con tonos rojos y verdes propios de estas fechas y gorros de Papá Noel para interpretar una serie de villancicos y entregar postales personalizadas a los usuarios de ambos centros de mayores. La actividad forma parte de los talleres intergeneracionales navideños que promueve el Ayuntamiento de Corvera y que tienen por objetivo favorecer el encuentro y el intercambio entre generaciones durante estas fechas tan especiales. Los pequeños primero cantaron villancicos y después de cosechar aplausos, entregaron, sus postales navideñas a los usuarios de los centros de día. No solo diseñaron y pintaron cada una de las postales sino que también dedicaron sus obras personalmente a cada una de los usuarios, con su nombre y un dibujo diferente. Los talleres intergeneracionales navideños continuarán la próxima semana. Más concretamente el próximo lunes 22, un grupo formado por los corresponsales juveniles del concejo visitará a los usuarios de la Residencia Mejora de Trasona. Según los planes iniciales, ese grupo entregará también postales navideñas y se encargará de realizar un taller de decoración de dulces típicos de esta época del año.
