Avilés atisba un "baby boom" al cumplir medio siglo el Hospital San Agustín

El área sanitaria III, de la que Avilés es cabecera, afronta con entusiasmo el primer medio siglo de historia del Hospital Universitario San Agustín, que se conmemora el próximo año. Y no solo por el hecho de cumplir una efeméride tan redonda sino porque llega en un buen momento, en el que el número de nacimientos vuelve a repuntar y, según los cálculos del centro, rondará los seiscientos alumbramientos, más de cuarenta con respecto al pasado año. "Calculamos que serán unos 590, nos quedaremos muy cerca de los seiscientos", afirma la supervisora del área de Materno Infantil, Olaya González. "La cifra va en una línea ascendente", añade. El gerente del área sanitaria III, Miguel Rodríguez, lo celebra: "Es una noticia estupenda, muy buena señal y eso ocurre en Asturias que es la región más envejecida de Europa y en la que destacan los municipios del área sanitaria III".

Para celebrar el incremento en el número de alumbramientos en el hospital avilesino, la concejalía de Normalización Llingüística de Avilés ha aportado lo suyo. El área municipal que dirige Ana Solís regalará a todas las familias una publicación en asturiano titulado "El llibru pa lo más piquiñino de la casa". "En esi llibru, les families van poder escribir, dibuxar, pegar retratos, poner ilustraciones de los piquiñinos, dende que nacen hasta los primeros episodios de la so vida", explicó la concejala, sobre este libro que servirá para anotar los primeros recuerdos y fotos del pequeño, desde el día que le salió el primer diente hasta la jornada en la que se arrancó a gatear, entre otros.

El Ayuntamiento aportará seiscientos ejemplares de la publicación que serán entregados en los próximos días, ya que la previsión es que se empiece a repartir entre las familias con el inicio del Año Nuevo. "Esperemos que en 2026 consigamos tener el primer bebé del año en Asturias, que hace más de una década que no ocurre", indicó la directora del área de Enfermería, Aránzazu Muñoz Mancisidor.

Cada libro aportado por el Ayuntamiento de Avilés al Hospital incorporará diversos apartados, algunos con propuestas de nombres para niños y niñas para las familias más indecisas y con no pocos guiños a Avilés. Los textos son obra de la red de servicios de normalización llingüística del Principado y las ilustraciones son de Olmo García Huete. La obra está editada por Trabe. "Será un bon llibru d’alcordances pa les families que tamién servirá pa esparder l’usu de la llingua asturiana", indicó la concejala avilesina.

Se da la circunstancia que el Hospital Universitario San Agustín fue inaugurado oficialmente en mayo de 1976. Sin embargo, según destacó el gerente del área sanitaria, Miguel Rodríguez, el área de Maternidad ya comenzó a primeros de ese año. Y para celebrar ese aniversario, el centro hospitalario está en un buen momento. "Hay familias a las que les corresponden otras áreas sanitarias y eligen venir al San Agustín", relata González, que como el resto de profesionales agradeció el gesto municipal de aportar "una propuesta tan prestosa" para dar la bienvenida a los nuevos asturianos que nacerán en un año tan simbólico como el próximo para un hospital que da servicio a 140.000 vecinos de los concejos de Avilés, Castrillón, Corvera, Cudillero, Gozón, Illas, Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco y que cumplirá sus cincuenta primaveras.