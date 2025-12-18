Baile para festejar las fiestas en Llaranes

El centro social de Llaranes fue ayer escenario de un baile para festejar las fiestas navideñas. En la celebración, abierta a todos los vecinos, independientemente de su edad, participaron varios de los habituales a las instalaciones municipales, así como participantes en los talleres que habitualmente se celebran en el centro que lleva el nombre ed José Ángel del Río Gondell. En la imagen, un momento del baile, en el que algunos participantes hasta se animaron a ponerse el gorro de Papá Noel.