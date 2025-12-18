Castrillón felicita la Navidad a sus mayores

El Programa Municipal contra la Soledad no Deseada en Personas Mayores de Castrillón finaliza este 2025 con una actividad que lleva por título "Ilusiónate Bingorteo Navideño con Clown Contigo" en la que dos payasos de hospital hacen un sorteo de bingo con sorpresas y cantan villancicos. Será el próximo lunes en el aula de reuniones de la Biblioteca de Piedras Blancas.

Una semana después, el martes, 30 de diciembre, tendrá lugar la actividad "Espacio de escucha", en el que las personas, a través de dinámicas de escucha y diálogo, podrán hablar de sus sentimientos y valoraciones del ejercicio que está a punto de finalizar. Será también en el aula de reuniones de la Biblioteca de Piedras Blancas.

Además, este viernes, la profesional del programa contra la soledad no deseada en personas mayores visitará a los usuarios del servicio de ayuda a domicilio, carentes de una adecuada red familiar y de amistad, y charlará un rato con ellas.

En las residencias

Además, les entregará una postal navideña, facilitada por la Federación Asturiana de Concejos dentro de su campaña "No me llames soledad", con la que el Ayuntamiento de Castrillón colabora desde hace años. Esas postales están pintadas por los artistas de los colegios públicos El Vallín, Maestro José Luis García Rodríguez y Manuel Álvarez Iglesias. Gracias a esta iniciativa las 149 personas usuarias de la residencia o centro de día Palacio El Villar, así como del Servicio de Ayuda a Domicilio, recibirán una felicitación estas Navidades.

Las actividades del programa municipal contra la soledad no deseada continuarán el próximo año.