Podemos condiciona su apoyo a los presupuestos de Avilés a compromisos políticos

Podemos, cincuenta por ciento de Cambia Avilés, ahora en la oposición con dos concejales, se antoja clave para que los presupuestos municipales salgan adelante. Ayer el portavoz de la formación morada, David García, registró varias enmiendas: "Tenemos la voluntad del PSOE", valoró. Pero advirtió: "Esto no quiere decir que vayamos a aprobar los presupuestos". Explicó García que su "sí" a las cuentas municipales dependerá de la dotación de partidas presupuestarias para diferentes iniciativas, pero también de compromisos políticos, por ejemplo: la remunicipalización de los conserjes externalizados.

Podemos reclama también la reurbanización del Alto del Vidriero. "Otra cosa que solicitamos es que se implante el Observatorio para el contrato del agua, que entraba dentro del acuerdo de gobierno del que nos echaron", dijo García, quien reiteró, en cuanto a la postura de Podemos con las cuentas: "De momento puede pasar de todo y la realidad es que, hasta que se concreten las cosas, ahora estamos en el no (aprobar los presupuestos)".

El presupuesto se llevará previsiblemente al Pleno de enero, y el Partido Popular ya ha avanzado que presentará una enmienda a la totalidad.

Vox, por su parte, presentó ayer también las enmiendas que defiende la portavoz, Arancha Martínez Riola. Son diez en total. Piden que se incluya, así, el acondicionamiento del aparcamiento de camiones de Divina Pastora (asfaltado, cámaras de seguridad e instalación de sanitarios). También que aumente la partida presupuestaria para complemento de disponibilidad de ordenanzas y conserjes. En tercer lugar, Vox reivindica, como ya hizo veces anteriores, la subvención de becas para el comedor en los colegios concertados de Avilés. Un plan estratégico de turismo y la creación de una marca turística también consta en las enmiendas de Vox.

La formación verde completa su batería de enmiendas (ayer el último día para presentarlas) con la implantación de aceras lisas de hormigón, y, en el área de festejos, reivindican planes de evacuación y emergencia para fiestas de barrio. La renovación de los aparatos de musculación en los polideportivos, la bonificación ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por la instalación de placas solares), cubiertas en los parques y un fondo municipal de garantía para ayudas a las nuevas generaciones a acceder a préstamos y otras herramientas financieras necesarias para continuar o expandir un negocio completan las diez enmiendas de Vox a las cuentas municipales.