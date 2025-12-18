Fallece a los 77 años Ubaldo Álvarez, traumatólogo del San Agustín

Ubaldo Javier Álvarez González, reputado traumatólogo que desarrolló sino toda gran parte de su carrera en el Hospital Universitario San Agustín (HUSA) falleció este martes a los 77 años de edad. Álvarez González era recordado ayer entre sus colegas de profesión con cariño y respeto.

El traumatólogo llevaba años jubilado. En 2013 colgó la bata al tiempo que Gerardo Casares (cardiología), Siro Pérez (cirugía general) o Feli Catalán (cardiología). Entonces participó en un homenaje de despedida que se celebró en el Hospital Universitario San Agustín.

Álvarez González deja viuda, María de los Ángeles Ojeda Zabal; cuatro hijos, Ubaldo, Héctor, Diego y Nuria Álvarez y dos nietas.

El funeral se celebrará hoy a mediodía (12.00 horas) en la iglesia parroquial de Santo Tomás de Cantorbery. Acto seguido recibirá sepultura en el cementerio de La Carriona. La capilla ardiente está instalada en la sala número 6 del tanatorio de Avilés.