Fallece el padre de la Alcaldesa de Avilés, Manuel Monteserín, antiguo trabajador del Hospital San Agustín

Ha fallecido Manuel Monteserín Díaz, padre de la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín. Tenía 97 años de edad y la capilla ardiente permanece instalada en la sala 4 del tanatorio de Avilés. La familia se instaló en Llaranes hace 63 años, donde Manuel desarrolló su carrera profesional vinculado al Hospital San Agustín.

Anteriormente, en Boal, de donde era oriundo el matrimonio que formó con María Rodríguez Arias, fue carpintero, hasta que perdió los dedos de una mano y decidió opositar y optar a un puesto como celador en el complejo hospitalario de la ciudad, donde se jubiló.

En la última campaña electoral, Monteserín hacía suyos uno de los múltiples consejos que le había dado su padre para no desfallecer en la carrera política: "Nena, no te agobies, que aquí va a quedar todo". Con ese recuerdo se fue esta pasada madrugada Manuel Monteserín.

Este viernes, a las cuatro de la tarde, se oficiará, a modo de despedida, en la sala multiconfesional del tanatorio de Avilés, una celebración de la palabra y, a continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal de La Carriona.