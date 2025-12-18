Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por Navidad
instagramlinkedin

Fiesta navideña en la biblioteca de La Luz

Fiesta navideña en la biblioteca de La Luz | MARA VILLAMUZA

Fiesta navideña en la biblioteca de La Luz | MARA VILLAMUZA

Como parte del programa de cohesión social "Conéctate a La Luz", el barrio alto avilesino festejó ayer una fiesta de Navidad para grandes y pequeños en la biblioteca municipal –en la imagen–. El proyecto "Conéctate a La Luz" nación en 2014 y se retomó hace un año. En él se organizan actividades para diferentes edades a fin de fomentar la convivencia entre los vecinos. Entre las iniciativas programadas se encuentra festejos, talleres o cursos. "Conéctate a La Luz" cuenta con la participación de distintas entidades de la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
  2. Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
  3. Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
  4. La UCO investiga su hubo un amaño en el contrato para derribar baterías en Avilés
  5. Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un catalán afincado en Avilés de 36 años que falleció por cáncer de esófago
  6. Aterriza en Asturias el gran outlet de primeras marcas como Levi's, Pedro del Hierro o Cortefiel (entre otras muchas)
  7. Las memorias de Esteban Gutiérrez, exfutbolista: 'La vida como futbolista del Real Madrid es muy diferente, te invitaban en todas partes
  8. La cuantiosa mordida que la Guardia Civil cree que se pagó en el derribo de las baterías de Avilés

Avilés atisba un "baby boom" al cumplir medio siglo el Hospital San Agustín

Podemos condiciona su apoyo a los presupuestos de Avilés a compromisos políticos

Un "belén interplanetario" de Playmobil llega a Las Vegas

Natalio Grueso aguarda en la cárcel de Badajoz su clasificación oficial como preso

Natalio Grueso aguarda en la cárcel de Badajoz su clasificación oficial como preso

El alumnado de Primaria de Las Vegas llena de villancicos los centros de día

Aliatar llena de ilusión la Sagrada Familia de Las Vegas

Gozón abre el plazo para presentar candidatos a la gala del deporte

Último día para participar en el sorteo de la megacesta de El Carbayedo

Tracking Pixel Contents