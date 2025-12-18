Fiesta navideña en la biblioteca de La Luz
Como parte del programa de cohesión social "Conéctate a La Luz", el barrio alto avilesino festejó ayer una fiesta de Navidad para grandes y pequeños en la biblioteca municipal –en la imagen–. El proyecto "Conéctate a La Luz" nación en 2014 y se retomó hace un año. En él se organizan actividades para diferentes edades a fin de fomentar la convivencia entre los vecinos. Entre las iniciativas programadas se encuentra festejos, talleres o cursos. "Conéctate a La Luz" cuenta con la participación de distintas entidades de la ciudad.
