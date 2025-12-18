Gozón abre el plazo para presentar candidatos a la gala del deporte
El Ayuntamiento de Gozón ha abierto el plazo para la presentación de candidatos para ser reconocidos en la gala del deporte del concejo que se desarrollará a primeros de año. El plazo finaliza el 8 de enero. Habrá premios para el mejor deportista, al mejor deportista promesa (ambos en modalidad masculina y femenina), al mejor entrenador, al mejor club o entidad deportiva, a la mejor trayectoria deportiva, al mejor medio de comunicación además de menciones especiales no incluidas en las anteriores categorías. El jurado se reunirá el 12 de enero.
- Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- La UCO investiga su hubo un amaño en el contrato para derribar baterías en Avilés
- Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un catalán afincado en Avilés de 36 años que falleció por cáncer de esófago
- Aterriza en Asturias el gran outlet de primeras marcas como Levi's, Pedro del Hierro o Cortefiel (entre otras muchas)
- Las memorias de Esteban Gutiérrez, exfutbolista: 'La vida como futbolista del Real Madrid es muy diferente, te invitaban en todas partes
- La cuantiosa mordida que la Guardia Civil cree que se pagó en el derribo de las baterías de Avilés