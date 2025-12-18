Gozón abre el plazo para presentar candidatos a la gala del deporte

El Ayuntamiento de Gozón ha abierto el plazo para la presentación de candidatos para ser reconocidos en la gala del deporte del concejo que se desarrollará a primeros de año. El plazo finaliza el 8 de enero. Habrá premios para el mejor deportista, al mejor deportista promesa (ambos en modalidad masculina y femenina), al mejor entrenador, al mejor club o entidad deportiva, a la mejor trayectoria deportiva, al mejor medio de comunicación además de menciones especiales no incluidas en las anteriores categorías. El jurado se reunirá el 12 de enero.