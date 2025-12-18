El Hospital Universitario San Agustín ya tiene su belén
El Hospital Universitario San Agustín ya tiene su belén navideño. La estructura, de grandes dimensiones y en la que no falta detalle, como los camellos con los Reyes Magos o el portal con el Nacimiento, puede visitarse en el vestíbulo principal del centro sanitario –en la imagen–. Como es habitual, la instalación permanecerá expuesta hasta que acaben las fiestas, seguramente unas de las más especiales en la historia del centro sanitario avilesino, que en este 2026 cumplirá 50 años de historia.
