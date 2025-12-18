Industria elogia la capacidad de Asturfeito para afrontar riesgos
El viceconsejero Juan Carlos Campo destaca la trayectoria "ascendente" de la compañía en áreas "muy exigentes"
S. F.
El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, visitó este miércoles las instalaciones de Asturfeito en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), el Puerto de Avilés y el polígono de Silvota para conocer los nuevos desarrollos y proyectos en los que está trabajando la compañía. Campo destacó tras la visita la apuesta de la empresa por el diseño y fabricación de productos de alto valor añadido que le han dado entrada en sectores muy exigentes como la investigación, la exploración espacial, la eólica marina y la energía.
"Es una empresa que ha sabido tomar riesgos y se ha introducido con éxito en campos de gran valor añadido, que es lo que garantiza una industria solvente y con futuro", remarcó Campo, quien calificó a Asturfeito como "empresa puntera" que viene avalada pr una progresión "ascendente". Y agregó tras conocer las instalaciones: "He venido a aprender cómo podemos replicar este modelo en nuestro entorno".
A mediados de octubre se conocía que Asturfeito avanzaba con paso firme en su plan de inversiones con la incorporación de equipamiento y la ampliación de infraestructuras en el PEPA, en Tabaza y en el Puerto de Avilés. Todo ello, con el objetivo de aumentar la capacidad de mecanizado de precisión de gran y mediano tamaño; reducir los tiempos de producción, la manipulación y los movimientos de piezas; aumentar la eficiencia logística y abordar proyectos de mayor complejidad y tamaño.
