Natalio Grueso aguarda en la cárcel de Badajoz su clasificación oficial como preso

Natalio Grueso, que fue gerente del Centro Niemeyer entre los años 2007 y 2012, está preso desde este lunes en la cárcel de Badajoz. Según explicó su abogado, Francisco Miranda, de Vox Legis, espera ahora la clasificación que la Junta de Tratamiento Penitenciario del penal extremeño tiene que acordar para determinar, precisamente, qué relación se tiene que establecer entre el presidiario y la dirección general de Instituciones Penitenciarias, que es el órgano de la Administración del Estado que tiene competencia sobre cárceles, presidiarios y funcionarios.

La Junta es un órgano colegiado que preside el director del penal y del que forman parte un psicólogo, un trabajador social, un médico y un educador. Tiene dos meses para determinar cómo se clasifica al preso, condenado a ocho años de cárcel como culpable de un delito de malversación de fondos y otro societario.

Esta clasificación tiene tres escalones: primero, segundo y tercero. Francisco Miranda espera que la Junta clasifique a su cliente como de segundo grado". "En todo caso, si no estamos de acuerdo, podemos recurrir la decisión", señaló el letrado.

La clasificación también conlleva la recomendación del ingreso definitivo. Es decir, si se queda en Badajoz o pasa a Soto del Real, que es la prisión que, según Miranda, será la definitiva: "Lo será por dos motivos: porque el último domicilio de Grueso está en Madrid y porque la atención médica la estuvieron llevando en el Hospital de La Paz".

"Lo que se busca es evitar el desarraigo", aclaró. Miranda considera crucial la atención a la enfermedad que tiene su cliente –no quiso aclarar cuál era–, aunque sí que calificó su grado de "grave".