Récord en en la subasta de San Juan de la Arena: ¡los primeros gramos de angula se pagan a 13.000 euros el kilo!

Precio récord en la primera subasta de ángula de la temporada en San Juan de la Arena. Kiko García, del restaurante Casa Monterrey de San Esteban, pagó a 13.000 euros el kilo por los primeros gramos de la ángula rulados esta mañana. "Se lo merecen porque es un oficio duro y poco valorado", aseguró el hostelero tras la puja.

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Marino Manuel Díaz García, confía en que, ahora sí, "empiece la costera de verdad". "Hasta ahora no hubo mareas idóneas para la pesca del angula, aseguró. El segundo lote fue adquirido por Angulas Marifé con un precio de mil euros el kilo.

Las malas condiciones y la escasez de pesca obligaron a suspender las dos anteriores pujas en La Arena. Los 13.000 euros del precio del kilo de angula alcanzados esta mañana superan en mil euros la cantidad de la primera subasta del año pasado, que se quedó en 12.000 euros.