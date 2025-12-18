Menos de dos semanas para disfrutar de una de las sidrerías más queridas de Asturias: "Una guisandera de pro, atesora el sabor de lo auténtico, el alma de la tradición"

Cuenta atrás para el establecimiento de una de las sidrerías más queridas de la comarca de Avilés. La cuenta atrás para que la sidrería Yumay, uno de los grandes templos de la hostelería en Avilés, cierre sus puertas ha comenzado. Este emblemático negocio cerrará sus puertas el próximo día 31 de diciembre, entonces se jubilarán sus dos propietarios: Justo García y Lola Sánchez. Antes de ello son muchos los que quieren rendir homenaje al matrimonio. Ayer fue el turno de varios de los fundadores de la patronal de la hostelería, germen de la actual Otea, que celebraron una comida en el establecimiento, un banquete que contó con la presencia de José Luis Álvarez Almeida, el presidente por entonces del colectivo.

"Justo y Lola demuestran como en muchas ocasiones que la hostelería no es solo un negocio: es el corazón de nuestra cultura e identidad", aseguró el ovetense, que añadió: "Ahora estamos reconociendo a Lola Sánchez y a Justo García, propietarios de la sidrería Yumay, este trabajo cuando llega su momento de descanso tras cumplir sus bodas de oro con la hosteleria de Avilés y de Asturias". "La cocina de Lola, una guisandera de pro, atesora el sabor de lo auténtico, el alma de la tradición. Pero el Yumay es mucho más que una sidrería; se ha convertido en un verdadero centro cultural de Avilés", afirmó el presidente de la patronal a nivel nacional , que cree que "iniciativas como los Comensales de Honra, los Gastrónomos Predilectos de Honor o el Certamen Internacional del Jamón Ibérico Grande Covián demuestran que el empuje de Lola y Justo ha trascendido lo culinario para enriquecer la vida cultural de Asturias y, por extensión, de todo el país, de toda España", cerró Álvarez Almeida.

El restaurante abrió sus puertas al público en 1975, "con vocación clara de servicio a los clientes de sidra, que buscan un lugar agradable y tradicional", explican. "Todas las reformas llevadas a cabo, tanto las interiores como exteriores (comedores, terraza, muros, jardines) han supuesto dotar al establecimiento de una imagen de conjunto integrado de típica Sidrería Asturiana, conjugado todo ello de unos comedores que dotan al establecimiento de un alto grado de calidad. Las continuas reformas sitúan a Sidrería Yumay como uno de los establecimientos más modernos de la comarca de Avilés, con capacidad para acoger a un gran número de clientes. Las tradicionales Jorndas del Buey, del Jamón, del Pulpo, o Arroz, entre otras, así como nuestro afán innovador y preocupación por mantener nuestro buen servicio, no pasan desapercibidos y es en el mes de Octubre de 2011, cuando recibimos el Premio Plato de Oro de la Real Academia de la Gastronomía Española, otorgado por Radio Turismo".