La tarjeta de fidelización de los comerciantes de Avilés llega a vecinos y sindicatos
La Ucayc anima a los ciudadanos a participar en las campañas de fomento: "El objetivo que tenemos es hacer ciudad", admite
S. F.
La Unión de Comerciantes de Avilés y comarca (Ucayc) se ha aliado con los sindicatos mayoritarios, con la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO), y con la asociación de vecinos "Marcos del Torniello" –la de Versalles– para universalizar su tarjeta "Aquí vuelvo", una herramienta que los comerciantes avilesinos pusieron en marcha el año pasado y que cuenta ya con el aplauso de 80 negocios de la ciudad. Las organizaciones obreras y vecinales ahora se suman para que sus afiliados se beneficien personalmente de las ventajas de la tarjeta.
Y esas ventajas se resumen en tres: todos los clientes recibirán una tarjeta les permitirá "identificarse rápidamente al realizar compras en cualquiera de los comercios adheridos al programa ‘Aquí vuelvo’". Con estas tarjetas, los beneficiarios "acumularán puntos por cada compra (1 euro = 1 punto), que podrán canjear por premios exclusivos en los comercios participantes y participar en sorteos especiales impulsados por Ucayc".Toda esta operación los comercios la podrán realizar por medio de una aplicación "accesible" que permitirá "identificar fácilmente a los clientes y gestionar el sistema de punto".
Javier Pintado, de la Ucayc, explicó que esta tarjeta "está abierta a todos los comercios" y cuenta con un objetivo: "hacer ciudad". Este también fue el argumento que utilizó Alfredo Suárez, del banco Sabadell.
