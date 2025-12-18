Último día para participar en el sorteo de la megacesta de El Carbayedo

Últimas horas para participar en el sorteo de la megacesta de la asociación Disfruta Carbayedo. El precio de las participaciones es de 1 euro y el premio está valorado en más de 1.700 euros. El sorteo tendrá lugar mañana, 19 de diciembre. Los boletos pueden adquirirse en los establecimientos de la agrupación de comercio, servicios y hostelería del barrio avilesino.

El afortunado que se lleve la megacesta podrá disfrutar de un vale de 260 euros para gastar en los negocios adheridos a Disfruta Carbayedo y numerosos regalos.

Disfruta Cabayedo es una asociación que aglutina a comerciantes y autónomos del barrio de El Carbayedo. Su propóstio es la organización de actividades y eventos para dinamizar económicamente el barrio. Actualmente cuenta con una treintena de negocios adheridos y organiza distintas actividades como el citado sorteo de la cesta navideña o la semana de la tapa.