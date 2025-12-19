Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Altos vuelos de memoria tricolor

La historia del ingeniero republicano que diseñó los planos del motor a reacción o el precursor de la escafandra utilizada en la carrera espacial, en la muestra "Aviadores de la República" del CMAE

1. Eduardo de Bergia explica la muestra a las concejalas Yolanda Alonso y Ana Solís, Manuel Hidalgo y Víctor Tirador. 2. Eduardo de Bergia detalla la vida de Virgilio Leret y Emilio Herrera. 3. Paneles dedicados a Asturias. 4. Un detalle de un grupo de jóvenes aviadores republicanos en un panel. | MARA VILLAMUZA

La asociación de aviadores de la República (ADAR), uno de los colectivos de memoria histórica más antiguo del país, celebra en Avilés el primero de sus actos para conmemorar su 50.º aniversario. Lo hace con una exposición en el CMAE en la que plantea un ejercicio de recuerdo sobre la aviación republicana.

Eduardo de Bergia es el secretario de este colectivo e hijo de Pablo de Bergia, uno de esos aviadores que se apuntó voluntario "para defender la democracia" tras el golpe de Estado de julio de 1936. Inició su formación en Murcia, luego pasó a Cataluña, Francia y la URSS, pero cuando estaba listo para regresar a España para combatir, la guerra había terminado, lo que le llevó a continuar en la tierra de los soviets hasta 1946, cuando se estableción en México.

La muestra inaugurada en el CMAE habla de esas promociones de aviadores jóvenes que ya jubilados consiguieron que, al menos, se reconocieran sus derechos como militares profesionales. "Mi padre se enterró con uniforme de aviador, eso sí, con corona borbónica, no con bandera republicana", explica el secretario de ADAR, que relata historias singulares de aquellos aviadores como Virgilio Leret, que fue fusilado en Melilla por ser fiel a la República el 18 de julio de 1936. "Se da la circunstancia de que los planos para construir los motores a reacción que usan los aviones a día de hoy son obra de este señor", explica De Bergia, que se detiene en otra figura, en otro ingeniero militar y aeroespacial republicano que llegó a ser presidente de la República en el exilio, Emilio Herrera. Herrera creó lo que denominó la escafandra estratonáutica, que es el antecedente de los trajes espaciales, que se desarrollaron y testaron en Cuatro Vientos (Madrid) en tiempos de la República. Esa escafandra fue el modelo empleado para la carrera espacial, tanto por los astronautas americanos como por los cosmonautas soviéticos. De eso también habla la muestra. "Esas son dos historias enterradas de españoles republicanos muy influyentes", relata De Bergia, nacido en México durante el exilio de su padre.

El secretario de ADAR aportó una serie de datos sobre la aviación en los años treinta, como que en tiempos del golpe de estado franquista de 1936, un tercio de los aviadores se adhirió a los sublevados y otro se mantuvo fiel al ideal democrático. Detalló además la importancia de las Brigadas Internacionales en la defensa de la República, de la operación X, es decir, de los apoyos de la Unión Soviética "que eran especialistas en guerra aérea y a nivel técnico".

La muestra podrá visitarse en el CMAE hasta mediados de febrero y cuenta además con su parte asturiana. Relata la historia de la aviación en Asturias con menciones por ejemplo al campo de aviación de Carreño, un aeródromo clave para las Fuerzas Aéreas de la República Española durante la Guerra Civil que operó en 1937 y clave para la defensa de Asturias. Y entre anécdotas y paneles, surgen historias de altos vuelos que son memoria de aquellos tiempos en los que en España ondeaba la bandera tricolor.

