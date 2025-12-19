Cariñoso adiós a Manuel Monteserín, un "hombre prudente con vocación de servicio"

Fue una despedida cálida y tierna, muy arropada y, a la vez, también muy familiar. Manuel Monteserín, padre de la Alcaldesa de Avilés, se separó terrenalmente de su familia este jueves, pero su espíritu permanecía este viernes muy presente en la ceremonia que el párroco de La Magdalena y arcipreste de Avilés, David Cuenca, ofició en la sala multiconfesional del tanatorio de Avilés.

El sacerdote ensalzó la virtud de la "prudencia" de la que hacía gala el finado. "Era un hombre extremadamente prudente", remarcó Cuenca, quien elogió una "vocación de servicio", que a su modo de ver pudo trasladar a sus hijas, Mariví, desde la política y Ángeles, también en la sanidad, como su padre, que fue de los primeros celadores del Hospital San Agustín. Fue su hija y Alcaldesa de la ciudad quien recordó el que era uno de los mayores quebraderos de cabeza de su progenitor: "Conmigo solo tenía un miedo, que era que alguna vez hiciera el ridículo, porque a veces se preocupaba por alguna decisión que veía, y era bastante crítico en ese sentido, pero fue siempre, y seguirá siendo siempre, la luz que nos iluminó".

Junto a los allegados de Manuel Monteserín estuvo bien representada la familia socialista de Avilés, encabezada por su secretario general, Manuel Campa y el secretario de organización de la FSA, el avilesino Luis Ramón Fernández Huerga; la exalcaldesa Pilar Varela además de todos los concejales socialistas de la Corporación; el presidente del Puerto, Santiago Rodríguez Vega y el exsecretario general de la agrupación socialista, Álvaro Álvarez.

Del ámbito autonómico estuvo el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño y la vicepresidenta primera Celia Fernández además del exconsejero de Salud Pablo Fernández. José María Pérez, Josechu, quien fuera concejal de Gijón y diputado autonómico en las filas del PSOE, actualmente directivo de la empresa Futuver, no faltó en la despedida al padre de la regidora local igual que Soledad Saavedra, viuda del presidente Vicente Álvarez Areces y el exrector de la Universidad Nebrija, el asturiano José Muñiz.

Como despedida, Mariví Monteserín agradeció las muestras de cariño recibidas hacia quien fue "un servidor público, que le gustó muchísimo su trabajo en el hospital y servir a los ciudadanos desde nuestro sistema público de salud. Nos ha dejado abundantes valores para profundizar y llenar nuestras vidas". Visiblemente emocionada, Monteserín se mostró convencida de que su padre "deja una huella, sobre todo, en sus nietos, Santi y Javi, que son un gran ejemplo de lo que papá era".