Cariñoso adiós a Manuel Monteserín, un "hombre prudente con vocación de servicio"
"Nos deja abundantes valores para profundizar y llenar nuestras vidas", agradeció su hija la Alcaldesa de Avilés
C. J.
Fue una despedida cálida y tierna, muy arropada y, a la vez, también muy familiar. Manuel Monteserín, padre de la Alcaldesa de Avilés, se separó terrenalmente de su familia este jueves, pero su espíritu permanecía este viernes muy presente en la ceremonia que el párroco de La Magdalena y arcipreste de Avilés, David Cuenca, ofició en la sala multiconfesional del tanatorio de Avilés.
El sacerdote ensalzó la virtud de la "prudencia" de la que hacía gala el finado. "Era un hombre extremadamente prudente", remarcó Cuenca, quien elogió una "vocación de servicio", que a su modo de ver pudo trasladar a sus hijas, Mariví, desde la política y Ángeles, también en la sanidad, como su padre, que fue de los primeros celadores del Hospital San Agustín. Fue su hija y Alcaldesa de la ciudad quien recordó el que era uno de los mayores quebraderos de cabeza de su progenitor: "Conmigo solo tenía un miedo, que era que alguna vez hiciera el ridículo, porque a veces se preocupaba por alguna decisión que veía, y era bastante crítico en ese sentido, pero fue siempre, y seguirá siendo siempre, la luz que nos iluminó".
Junto a los allegados de Manuel Monteserín estuvo bien representada la familia socialista de Avilés, encabezada por su secretario general, Manuel Campa y el secretario de organización de la FSA, el avilesino Luis Ramón Fernández Huerga; la exalcaldesa Pilar Varela además de todos los concejales socialistas de la Corporación; el presidente del Puerto, Santiago Rodríguez Vega y el exsecretario general de la agrupación socialista, Álvaro Álvarez.
Del ámbito autonómico estuvo el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño y la vicepresidenta primera Celia Fernández además del exconsejero de Salud Pablo Fernández. José María Pérez, Josechu, quien fuera concejal de Gijón y diputado autonómico en las filas del PSOE, actualmente directivo de la empresa Futuver, no faltó en la despedida al padre de la regidora local igual que Soledad Saavedra, viuda del presidente Vicente Álvarez Areces y el exrector de la Universidad Nebrija, el asturiano José Muñiz.
Como despedida, Mariví Monteserín agradeció las muestras de cariño recibidas hacia quien fue "un servidor público, que le gustó muchísimo su trabajo en el hospital y servir a los ciudadanos desde nuestro sistema público de salud. Nos ha dejado abundantes valores para profundizar y llenar nuestras vidas". Visiblemente emocionada, Monteserín se mostró convencida de que su padre "deja una huella, sobre todo, en sus nietos, Santi y Javi, que son un gran ejemplo de lo que papá era".
Suscríbete para seguir leyendo
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- El plan para construir 130 chalés en Avilés ya está en marcha: 'En dos años puede haber gente viviendo allí
- La UCO investiga su hubo un amaño en el contrato para derribar baterías en Avilés
- Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un catalán afincado en Avilés de 36 años que falleció por cáncer de esófago
- Aterriza en Asturias el gran outlet de primeras marcas como Levi's, Pedro del Hierro o Cortefiel (entre otras muchas)
- Las memorias de Esteban Gutiérrez, exfutbolista: 'La vida como futbolista del Real Madrid es muy diferente, te invitaban en todas partes
- La cuantiosa mordida que la Guardia Civil cree que se pagó en el derribo de las baterías de Avilés