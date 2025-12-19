Castrillón premia a Asturiana de Zinc (y al camino que han hecho juntos)

Primero habló Eloy Alonso, el alcalde de Castrillón,y, después, tomó la palabra Carlos Navalpotro, que preside la empresa Asturiana de Zinc (Azsa). Los dos coincidieron ayer en las mismas ideas: en que el municipio y la compañía metalúrgica viven en simbiosis desde hace casi dos siglos y en que esta circunstancia va a seguir desarrollándose en los años venideros. "Azsa y Castrillón han recorrido el camino juntos", señaló el regidor. "No hay familia en el concejo que no haya tenido a alguien trabajando en la fábrica", añadió por su parte el industrial.

Alonso actuó ayer tarde como maestro en la ceremonia en la que la centenaria compañía metalúrgica fue reconocida con una "Mención honorífica" por parte del Ayuntamiento que preside. Destacó: "Azsa ha transformado la vida de un concejo que era agrícola en uno de los primeros industriales del país", apuntó Alonso. Y a ese punto, precisamente, se fue Navalpotro en su discurso de agradecimiento. "Contamos con un archivo tan rico como para salvaguardar documentación de hace más de 185 años", añadió. "Estamos muy orgullosos de ello", apostilló.

La "Mención Honorífica" la concedió el Ayuntamiento, un homenaje que se celebró, precisamente, al día siguiente del que exitosamente protagonizó David Menéndez: el barítono de San Martín de Laspra es desde este miércoles Ciudadano Ejemplar del concejo.

Navalpotro, el presidente de la compañía del grupo Glencore, recibió el galardón –un diploma- con agradecimiento reiterado -en un par de ocasiones lo remarcó-: "Este reconocimiento no sólo resalta nuestra trayectoria en el concejo, también nuestro compromiso con este territorio", dijo. Y echó la vista atrás, a los orígenes de Azsa, a la llegada de los industriales belgas de la Real Compañía Asturiana de Minas. "En San Juan de Nieva, en Arnao y en Hinojedo, en Cantabria, trabajan con nosotros más de 1.300 personas", destacó el industrial. Habló de las nuevas inversiones (la nave E que echó a andar en 2022) y también del parque solar. "Es el mayor de este tipo para el autoconsumo", destacó Navalpotro. "Estamos en pruebas, no tardando mucho empezará a producir de manera efectiva", dijo. Eso sucederá, espera, "a comienzos de año", especificó unos minutos después de los discursos y de los aplausos.

Navalpotro destacó el hecho de que la fundidora de San Juan de Nieva "sea la segunda más importante del mundo". De hecho, el pasado año 2024 lo cerró con una producción de cinc metal superior a 538.000 toneladas. Este poderío sale de una plantilla que reside, buena parte de ella, en el concejo de Castrillón. Navalpotro destacó, en este sentido, la seguridad laboral como un principio fundamental de la compañía que preside. "Todo el que entra en la instalación tiene que hacerlo de forma: es innegociable", destacó el ejecutivo.

La ceremonia de reconocimiento contó con la presencia de buena parte delos concejales castrillonenses. Los que no abundaron fueron los trabajadores –estaban invitados–. La sección sindical de Comisiones Obreras (CC OO) minoritarios en el comité de empresa rechazó el homenaje: "La empresa ha eliminado merced a un ERE en vigor 9 puestos de trabajo en 2024, 12 en 2025 y prevé destruir otros 14 en 2026, hasta alcanzar un total de 95 empleos destruidos todo ello mientras necesita personas, como demuestra el curso de formación actualmente en marcha para incorporar personal", señaló la organización a través de un comunicado.