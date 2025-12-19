El deporte inclusivo llena El Quirinal de empatía y canastas

El polideportivo del Quirinal acogió ayer una intensa jornada de deporte inclusivo que contó primero con serie de talleres y exhibiciones de varias modalidades paralímpicas abierto a la participación de todo el mundo que quisiera. Después le llegó el turno al ya tradicional partido de baloncesto en silla de ruedas

dirigido por el avilesino Iyán González, árbitro de la Liga ACB, entre un equipo de deportistas asturianos como Saúl Craviotto, Verónica Rodríguez Pulido o Berto Cayarga contra otro formado por el televisivo Camilo Sousa y el concejal Juan Carlos Guerrero, entre otros avilesinos y asturianos que entre todos celebraron una jornada en la que primó la empatía y alguna que otra canasta.