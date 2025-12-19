El futuro del horno de Saint-Gobain en Avilés: vigilancia intensiva a la espera de ayudas europeas

Jarro de agua fría en plena negociación del nuevo convenio colectivo en la fábrica que Saint-Gobain Cristalería tiene en Avilés. Según señalan las secciones sindicales de CC OO y SOMA-FITAG-UGT en la compañía –las mayoritarias en el comité de empresa–, la dirección de La Maruca alejó esta semana la posibilidad de que se instale un nuevo horno float de carácter híbrido en sus instalaciones asturianas.

Las dos secciones sostienen en un comunicado conjunto que el calendario corre en contra de su apuesta de futuro. Dicen que la dirección les trasladó en la última reunión de negociación del convenio que "cada vez se están retrasando más la apertura de los plazos para la solicitud de ayudas", concretamente las asociadas a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), es decir, las ayudas europeas.

Este retraso, señalan, lo explica la empresa diciendo que "a finales de este año saldrá la documentación para solicitar los PERTES, el plazo finalizaría a finales de enero y se sabrían las concesiones después del verano". Es decir, que la perspectiva es tan larga que la conclusión a la que llegó la dirección en la reunión de esta semana es que habrá "pocas posibilidades a día de hoy de hacer un horno con tecnología hibrida", de tal modo que "la situación actual sería, en sus palabras, un horno convencional o nada"

O sea, que existan estas ayudas es fundamental para que la multinacional se decida finalmente por materializar la inversión para la construcción de un nuevo horno, que debería garantizar, al menos, dos décadas más de producción de vidrio en la comarca de Avilés.

Las dos secciones sindicales apuntan a este respecto que la misma dirección explicitó el plan de futuro inmediato "para mientras tanto": "Alargar la vida útil" del artilugio que funciona "como corazón de la planta". Alargar, entienden fuentes consultadas, es someter al actual horno a vigilancia intensiva. El actual empezó a funcionar en 2008, su vida útil está entre quince y veinte años, sin embargo, el actual horno float de Avilés sufrió dos heridas consecutivas este pasado verano que hizo temblar la producción diaria.

La dirección señaló a los representantes de los trabajadores que esta vigilancia intensiva es, de hecho, una realidad desde, precisamente, este pasado verano. Según los sindicatos mayoritarios, "se realizan inspecciones mensuales por la DTI y que existe un plan con diferentes actuaciones semanales para su mantenimiento". La DTI es la oficina técnica dependiente de las oficinas centrales, es decir, de París.

La dirección de la fábrica de Avilés comunicó a los negociadores de la parte social –aparte de CC OO y SOMA-FITAG-UGT, la CSI– que procurar que se alargue la vida del horno float "posiciona" a la fábrica "en mejor situación para una futura inversión". Y ya está. No dijo cuándo vendrá la nueva inversión, cuál será su garantía...

Horno híbrido

El horno híbrido (alimentado por gas y electricidad) que está encima de la mesa de la fábrica de Avilés debería correr parejo al que la propia Saint-Gobain y su competencia AGC están desarrollando en la República Checa, en Barevka, concretamente.

El proyecto que se aleja de Avilés, explicó en su día Saint-Gobain, tenía que funcionar con el con electricidad y con una combinación de oxígeno y gas. "Se trata de un avance técnico en comparación con la tecnología empleada actualmente en los hornos de vidrio plano alimentados con gas natural. Será el diseño de línea de vidrio plano más sostenible que contribuirá a que ambas empresas avancen hacia la neutralidad de carbono y a la necesaria aceleración de la descarbonización de la industria del vidrio plano".

A finales de octubre, Jean-Luc Gardaz, el consejero delegado de Saint-Gobain para el Mediterráneo, señaló que el nuevo horno "Es una decisión que está pendiente de algunos temas por resolver. Uno es un tema técnico , otro es un tema de financiación , según la opción que se podría tomar de la reparación, y el tercero , compartir con la decisión del grupo, la tranquilidad de que estamos invirtiendo en un negocio que si va a respetar los criterios de rentabilidad que se han presentado".