IU reonoce a Triguero su "sacrificio" y aspira con Noemí Martín a la Alcaldía de Castrillón

Recuperar la Alcaldía de Castrillón. Ese es el objetivo que se fija IU de Castrillón con Noemí Martín de candidata, como quedó claro ayer en el acto de presentación de la cabeza de lista en la sede de la coalición en la calle Fruela de Piedras Blancas. Otro asunto a resaltar fue el agradecimiento a Yasmina Triguero, exalcaldesa y actual portavoz de la coalición "por su sacrificio y honestidad, una guerrera incombustible que merece un respiro". Lo expresó el coordinador local de IU, Javier Espejo y también la candidata, Noemí Martín. También Ovidio Zapico, coordinador de IU Asturias, que resaltó la "generosidad" de Triguero al frente del Ayuntamiento y en la organización. Estas intervenciones conllevaron aplausos de castrillonenses y también de militantes de IU de otros municipios como Avilés, Gozón, Gijón, Illas o Corvera, que quisieron arropar a Martín en su nueva etapa política como candidata a los comicios municipales de 2027.

Espejo fue el primero en intervenir. Habló del "compromiso" de su organización con Castrillón, de una fuerza política que gobernó 16 años "con honestidad y planificación" con Ángela Vallina y con Yasmina Triguero al frente. Reiteró los agradecimientos a Triguero y cargó contra el gobierno del PP y su "incapacidad". "Somos la única alternativa para 2027 con nuestra candidata Noemí Martín, que tiene experencia y solvencia para ser Alcaldesa con IU", destacó el coordinador local, no sin antes reconocer que "ha costado" conseguir convencer a Martín para encabezar la lista. "A muerte con la candidata", concluyó su discurso, para dar paso a Ovidio Zapico.

El coordinador de IU Asturias ensalzó que su organización "toma decisiones audaces y siempre con paso firme". Alabó la gestión de Yasmina Triguero en el Ayuntamiento y destacó el perfil de Noemí Martín para liderar la candidatura local. "La línea está trazada. Queda más de un año para preparar el programa, pero no partimos de cero", remarcó para referirse después al plan de IU en Asturias para construir una hoja de ruta común con el resto de fuerzas de izquierdas. También, sobre política estatal, animó a que IU sea revulsivo y dejó claro que "los problemas del PSOE no son problemas de IU".

"Ocho años me resistí a ser candidata", confesó Martín, que expresó "gratitud" a la militancia de IU y anunció que se "dejará la piel". Animó a "resistir y construir alternativa para recuperar la Alcaldía que el municipio merece, porque Castrillón no se merece el gobierno que tiene, de parálisis e incapaz ni siquiera de ejecutar lo que ya estaba hecho". "Tenemos un equipo humano fabuloso, nos queda un gran trabajo colectivo, hay ganas e ilusión y como decía Almudena Grandes, la alegría es una forma de resistencia, un abrazo enorme", se despidió Martín.