El plan para construir 130 chalés en Avilés ya está en marcha: "En dos años puede haber gente viviendo allí"

Los promotores del plan de Bao Sur, que plantean la construcción de 163 viviendas en la parroquia de Miranda, confían en comenzar las obras de urbanización el próximo otoño. La empresa Team Inmobiliario S. L., participada por el expresidente del Real Avilés, José María Tejero del Río, ha iniciado el proceso para renovar la licencia medioambiental del plan, caducada el pasado agosto, paso previo a la puesta en marcha del plan parcial urbanístico que permita delimitar definitivamente los usos del suelo, un trámite fundamental para que se otorguen los permisos que posibiliten los primeros movimientos de tierra. "Si todo va bien, en septiembre podrían empezar a trabajar las primeras máquinas, y no sería difícil que en cuestión de dos años aquello ya pueda estar funcionando y con gente viviendo", augura Tejero.

A comienzos de 2025, y ante las buenas perspectivas del mercado inmobiliario local, la empresa Team Inmobiliario S. L. reactivó la tramitación urbanística de este proyecto, que había quedado paralizado en 2021. En medio de este proceso, el pasado agosto caducó el permiso medioambiental, que tenía una vigencia de cuatro años. La documentación presentada por la promotora, que ha salido a exposición pública, tiene como objetivo su renovación. "Confiamos en que el trámite se solucione rápido, y que nos los hayan aprobado en febrero o marzo de este año que viene", puntualiza Tejero.

La previsión del empresario es que toda la tramitación urbanística pueda estar finiquitada a finales del próximo verano, para que en otoño puedan entrar a trabajar las primeras máquinas. "Calculamos que los trabajos de urbanización se prolonguen, como mucho, durante un año", estima el empresario.

El plan de Team Inmobiliario contempla la construcción de 132 viviendas unifamiliares para el mercado libre y otras 31 de protección. "Los ritmos en los que se construirá vivienda variarán, pero yo calculo que en un plazo de dos años, o incluso antes, podría haber gente allí viviendo ya", asegura el expresidente del Real Avilés.

Además de las 163 viviendas, el plan de Bao Sur incluye la construcción de un aparcamiento con 132 plazas, seis de ellas reservadas para personas con discapacidad. Asimismo, habrá también parques y jardines públicos.

El plan parcial de Bao Sur abarca una superficie ligeramente superior a los 82.000 metros cuadrados. Los terrenos susceptibles de urbanizar, la mayoría prados y tierras de labranza, limitan al Oeste con la plaza de Santa Ana y las instalaciones deportivas ubicadas en esa zona de Miranda; al Este con el Camino de Miranda de Valparaíso; al sur con la calle Bao; y al Norte con la instalación de tratamiento de aguas de La Lleda.

El precio del alquiler en Avilés, casi como en Oviedo

El precio del alquiler en Avilés está cerca del de Oviedo y Gijón. Así lo refleja un reciente informe del portal inmobiliario Fotocasa, que cifra el precio medio del metro cuadrado en las rentas del concejo en 10,06 euros. Esta cifra se aproximada a la de Oviedo, de 11,63 euros el metro cuadrado, o la de Gijón (12,70 euros el metro cuadrado) e, incluso, supera a municipios eminentemente turísticos como Llanes, que fija el precio en 9,80 euros el metro cuadrado. Según el estudio hecho por la conocida web, la variación de la cotización de los alquileres el último mes en Avilés fue del 6,9%, mientras que en Oviedo esa cifra fue del 0,5% y en Gijón del -0,8%.