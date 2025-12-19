Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El teatro de Los Canapés acoge "Perendi", con Carlos Alba

La comedia de Milio Rodríguez Cueto es la más premiada en Asturias este año

"Perendi" es el título de una "divertida" comedia que protagoniza el actor y director asturiano Carlos Alba y es la función que llega esta tarde (19.00 horas) al escenario del teatro de Los Canapés. Se trata de la producción asturiana "más premiada del año", concretamente, cuenta con el "Nel Amaro" de 2024 y con dos "Oh" de la edición de este año: a la mejor autoría y a la mejor interpretación. El escritor gijonés Milio Rodríguez Cueto es el autor de los relatos que se convirtieron en la base dramática de la producción de la compañía Teatro del Alba. El espectáculo se representa en Avilés a través del ciclo Autores en el Camino, una iniciativa de la Administración regional que busca llevar a los autores en asturiano a todas las esquinas del Principado. Alba está acompañado sobre el escenario por las actrices Carmen Gloria y Cova Cobos.

TEMAS

Menos de dos semanas para disfruir de una de las sidrerías más queridas de Asturias: "Una guisandera de pro, atesora el sabor de lo auténtico, el alma de la tradición"

Oferta Navidad: 25 euros por tu suscripción todo el año a LA NUEVA ESPAÑA
