El teatro de Los Canapés acoge "Perendi", con Carlos Alba

"Perendi" es el título de una "divertida" comedia que protagoniza el actor y director asturiano Carlos Alba y es la función que llega esta tarde (19.00 horas) al escenario del teatro de Los Canapés. Se trata de la producción asturiana "más premiada del año", concretamente, cuenta con el "Nel Amaro" de 2024 y con dos "Oh" de la edición de este año: a la mejor autoría y a la mejor interpretación. El escritor gijonés Milio Rodríguez Cueto es el autor de los relatos que se convirtieron en la base dramática de la producción de la compañía Teatro del Alba. El espectáculo se representa en Avilés a través del ciclo Autores en el Camino, una iniciativa de la Administración regional que busca llevar a los autores en asturiano a todas las esquinas del Principado. Alba está acompañado sobre el escenario por las actrices Carmen Gloria y Cova Cobos.