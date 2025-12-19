La zarzuela vuelve a sonar en el teatro Palacio Valdés

María Rodríguez atiende a LA NUEVA ESPAÑA desde Palma de Mallorca: "Esta noche viajo a Asturias para la representación de ‘Una noche de zarzuela’", explica la cantante, una de las protagonistas de un espectáculo que el teatro Palacio Valdés ha programado para esta tarde a las 20.00 horas.

"Es un musical con zarzuela", resume la mezzosoprano que da vida a Josefina. "Acabamos de retomar el espectáculo: el año pasado tenía otro título", apunta. Estuvieron en teatro Pavón, en el Infanta Isabel.

El montaje tiene una línea argumental semejante a la película "Eva al desnudo" –una gran estrella en horas bajas asediada por la estrella emergente–: "Lo que pasa es que, en vez de ser una actriz reconocida, es una gran dama de la zarzuela", señala Rodríguez que, precisamente, da vida a la protagonista. Su antagonista, Paloma, en esta ocasión es Ruth González.

La parte dramática del espectáculo se completa con "una orquesta de cámara" que dirige Miguel Huertas, que también es el autor de algunos arreglos de clásicos pasados "por el jazz y hasta la copla". "Han hecho un trabajo fantástico", reconoce María Rodríguez.

"Una noche de zarzuela" es un montaje que "la verdad es que está muy bien hilado", destaca Rodríguez. Eso, la hilazón, viene de Susana Gómez, la directora. "Es asturiana", apostilla la mezzosoprano con satisfacción. De hecho, lo último que ha hecho fue el "Rigoletto" que se presentó hace muy pocos días en el teatro Campoamor.