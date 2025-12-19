La zarzuela vuelve a sonar en el teatro Palacio Valdés
Los temas más clásicos del género suenan en un espectáculo que bebe del enfrentamiento de las estrellas de "Eva al desnudo"
María Rodríguez atiende a LA NUEVA ESPAÑA desde Palma de Mallorca: "Esta noche viajo a Asturias para la representación de ‘Una noche de zarzuela’", explica la cantante, una de las protagonistas de un espectáculo que el teatro Palacio Valdés ha programado para esta tarde a las 20.00 horas.
"Es un musical con zarzuela", resume la mezzosoprano que da vida a Josefina. "Acabamos de retomar el espectáculo: el año pasado tenía otro título", apunta. Estuvieron en teatro Pavón, en el Infanta Isabel.
El montaje tiene una línea argumental semejante a la película "Eva al desnudo" –una gran estrella en horas bajas asediada por la estrella emergente–: "Lo que pasa es que, en vez de ser una actriz reconocida, es una gran dama de la zarzuela", señala Rodríguez que, precisamente, da vida a la protagonista. Su antagonista, Paloma, en esta ocasión es Ruth González.
La parte dramática del espectáculo se completa con "una orquesta de cámara" que dirige Miguel Huertas, que también es el autor de algunos arreglos de clásicos pasados "por el jazz y hasta la copla". "Han hecho un trabajo fantástico", reconoce María Rodríguez.
"Una noche de zarzuela" es un montaje que "la verdad es que está muy bien hilado", destaca Rodríguez. Eso, la hilazón, viene de Susana Gómez, la directora. "Es asturiana", apostilla la mezzosoprano con satisfacción. De hecho, lo último que ha hecho fue el "Rigoletto" que se presentó hace muy pocos días en el teatro Campoamor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- La UCO investiga su hubo un amaño en el contrato para derribar baterías en Avilés
- Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un catalán afincado en Avilés de 36 años que falleció por cáncer de esófago
- Aterriza en Asturias el gran outlet de primeras marcas como Levi's, Pedro del Hierro o Cortefiel (entre otras muchas)
- Las memorias de Esteban Gutiérrez, exfutbolista: 'La vida como futbolista del Real Madrid es muy diferente, te invitaban en todas partes
- La cuantiosa mordida que la Guardia Civil cree que se pagó en el derribo de las baterías de Avilés
- Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto