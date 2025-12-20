APUMUO festeja un año lleno de nuevas matrículas en su tradicional comida de Navidad en Avilés

Fueron cerca de 50 mayores los que ayer se reunieron en el restaurante La Dársena de Avilés para celebrar la comida de Navidad de Asociación de Alumnos del Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo (APUMUO). Una cita que se celebra desde que se instaló la tradición hace alrededor de 21 años y que es sinónimo de tradición.

Este año festejan un 2025 lleno de nuevas matrículas, pues es más que notable el crecimiento del estudiantado en los últimos meses. Tanto ha sido que algunas personas se quedaron fuera por escasez de espacio. Por eso, para 2026, desde APUMUO esperan tener nuevas zonas donde realizar sus actividades y asegurar la continuidad del aprendizaje para los matriculados y para aquellos que se quieran matricular.

La sede de Avilés de APUMUO es la segunda con más alumnado inscrito, después de la sede de Oviedo. Asimismo, se trata la segunda sede con mayor antigüedad, también por detrás de la capital. La Asociación ha creado una comunidad llena de personas mayores con ganas de seguir aprendiendo y generando nuevas conexiones con gente de su mismo ámbito de conocimiento.

La tradicional comida de Navidad es un momento de hermandad, donde los matriculados se reúnen para celebrar un año más de aprendizaje. De hecho, son varias las personas que participan en las actividades de APUMUO desde sus comienzos, siendo la mayoría de ellas mujeres de más de 80 años.

De izquierda a derecha, Loli Homs, Edita Fedez, Gloria Corral y Pilar Bustillo, las mujeres octogenarias / Cedida a LNE

Pero más allá de las comidas, un año más agradecen poder participar en otro tipo de actividades como las excursiones para crear nuevas redes de contacto o la asistencia a nuevas asignaturas que les pueda ayudar a indagar más allá de su campo académico.