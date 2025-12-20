Avilés lleva por primera vez la exposición de belenes a Camposagrado: "Es la mejor edición de la historia"

Por primera vez en sus 27 años de historia, la Exposición colectiva de nacimientos de Avilés se encuentra en el palacio de Camposagrado. Una nueva ubicación que, según la concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso, "dignifica muchísimo" la labor de los ocho belenistas que participan este año.

La exposición se inauguró ayer con la presencia de varios de los artesanos encargados de los 12 nacimientos mostrados en la sala. Además, en esta edición destaca el regreso del belén municipal: "Avilés, murallas de mil años", obra de Pepe Espiña, en el que se aprecia perfectamente la recientemente recuperada fortaleza avilesina. "Es un orgullo poder mostrar escenas de Avilés. Mire para donde mire en su casco antiguo veo un belén", destaca el autor del nacimiento patrocinado por el Consistorio, una tradición que se recupera tras seis años sin la instalación. Lo que no ha variado en estos 27 años es la coordinación de Lolo Solís. "Esta edición es la mejor que hemos hecho hasta ahora, y eso es mucho decir", destacó.

Este año, como en anteriores, los visitantes podrán deleitarse con una muestra compuesta por belenes populares y tradicionales, cada uno de ellos con un toque personal que los hace "inigualables y especiales". Uno de los belenistas, Emilio Blanc, resaltó que cada año personaliza las diferentes piezas que compra para que encajen en la escena del nacimiento. Además, la exposición cuenta con trabajos como el característico belén de Playmobil de Jorge Calzón o, este año, el singular nacimiento adaptado a un escenario nipón de la Factoría Cultural.

Los asistentes que se acercaron ayer a Camposagrado tras la inauguración se mostraron muy contentos por su reubicación. "Es la mejor ubicación, muy céntrica y accesible", aseguró Isabel Yáñez.

El espacio estará abierto todos los días en horario habitual de 11.00 horas a 14.00 horas de 17.00 horas a 21.00 horas. El 24 y el 31 de diciembre el horario será de 11.00 horas a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Por último, el 1 y el 6 de enero solo se podrá visitar por la tarde.