Avilés movilizará 555.744 euros en actividades para mayores: la lucha contra la soledad no deseada y las políticas de envejecimiento saludable, claves

La lucha contra la soledad no deseada y la promoción del envejecimiento activo y saludable movilizarán 905.409 euros en Avilés. Así lo aseguró ayer la concejala de Ciudad Saludable y Mayores, la socialista Ana Suárez Guerra, en una comparecencia en la que desgranó las cuentas de sus áreas en el proyecto de presupuestos municipales que el gobierno local planea llevar al pleno del mes de enero.

El plan de sensibilización comunitaria para la prevención de la soledad en persona mayores, con el que se pretende promover una cultura social orientada a la prevención y la intervención frente a esta problemática se contará con una partida de 201.000 euros. Con ese montante se tiene previsto desarrollar actividades en los ámbitos de información, formación o publicidad.

A los centros de mayores de Las Meanas y Llaranes se destinarán 210.000 euros. Con este dinero la previsión es que se pongan en marcha programas para captar a personas en riesgo de soledad no deseada y conseguir vincularlos con la vida colectiva. Para excursiones se ha reservado una partida de 20.000 euros en el proyecto presupuestario.

También se reservan 10.000 euros para desarrollar el plan funcional de la antigua guardería de la calle Palacio Valdés, cuya rehabilitación es una de las actuaciones urbanísticas más destacadas actualmente en curso en la ciudad, y que convertirán el histórico inmueble en un centro intergeneracional bajo el paraguas del marco CuidAs del Principado.

Buena parte del presupuesto de la concejalía se irá al proyecto de ciudad saludable. Más concretamente 349.665 euros. Aquí se enmarcan proyectos como el "por tu salud, muévete", que incluye la organización de rutas o actividad física en parques; las subvenciones a entidades relacionadas con el cuidado de la salud (74.220 euros); o el programa Intervención de calle, con el que se pretende rescatar de la exclusión a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

De este montante también saldrán los 11.000 euros con los que se prevé redactar un Plan de salud municipal, con el que se tratará de plantear de manera estructurada y planificada diferentes proyectos para abordar problemas de adicciones.