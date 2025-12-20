Festival navideño en el colegio La Carriona-Miranda
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- El plan para construir 130 chalés en Avilés ya está en marcha: 'En dos años puede haber gente viviendo allí
- La UCO investiga su hubo un amaño en el contrato para derribar baterías en Avilés
- Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un catalán afincado en Avilés de 36 años que falleció por cáncer de esófago
- Aterriza en Asturias el gran outlet de primeras marcas como Levi's, Pedro del Hierro o Cortefiel (entre otras muchas)
- Las memorias de Esteban Gutiérrez, exfutbolista: 'La vida como futbolista del Real Madrid es muy diferente, te invitaban en todas partes
- La cuantiosa mordida que la Guardia Civil cree que se pagó en el derribo de las baterías de Avilés