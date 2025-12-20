Un mercado navideño en el que se encuentra "de todo" en Las Meanas

Bisutería, miel, pasteles, navajas... En las 20 las casetas del mercado navideño de Las Meanas "hay de todo". O casi. Así lo pudieron corroborar ayer los primeros visitantes de un ferial que es uno de los clásicos atractivos de la programación de finales de año en la ciudad y que ayer recibió a sus primeros visitantes.

El mercadillo no solo tiene mucho tirón entre los avilesinos. También entre los expositores. Sol Soberado, de Más que lana, es uno de ellos. Espera que las cosas vayan bien en su stand, pues es la primera vez que se instala en el mercado navideño avilesino. Anteriormente había estado en el de Oviedo, que dice que "es más largo". "Este, sin embargo son 20 casetas, y está más concentrado, así que creo que irá bien", auguraba la artesana, para quien, además, la estética de las casetas del ferial navideño avilesino "son mucho más bonitas" que las de la capital.

La cosa apunta maneras. Ayer, a pesar de la lluvia y el frío, en la jornada inaugual del mercado ya fueron bastantes los asistentes que se pasaron a echar un vistazo a cada uno de los puestos. La sostenibilidad y los productos ecológicos están presentes en puestos como el de Sol Soberado o el de Zoraida Muñiz, con Zory’s Love, quien, a pesar de ser avilesina, ésta es la primera vez que participa en este mercado con su trabajo hecho a base de papel reciclado. También, por supuesto, hay productores llegados de más allá de las fronteras asturianas.

El mercado navideño de Las Meanas estará abierto todos los días hasta el 6 de enero. El horario, por primera vez, será ininterrumpido de 12.00 horas a 14.00 y de 17.00 horas a 20.00 horas. El día de Navidad y Año Nuevo solo abrirá por la tarde.