Noemí Martín, candidata de IU a la Alcaldía de Castrillón: "En el gobierno local hay incapacidad y desgana para cambiar las cosas"

Noemí Martín fue número 3 de la candidatura de IU en Castrillón en las pasadas elecciones municipales. Fue su vuelta a la política local tras haber sido diputada regional entre 1995 y 2008 y entre 2011 y 2015. Además, fue consejera de Bienestar Social y Vivienda. Bregada en el activismo social, en la actualidad es empleada pública del Principado como trabajadora social en un centro de día de mayores dependientes. Su organización la presentó ayer como la próxima candidata a la Alcaldía.

¿En qué momento decide dar el paso y, además, darlo a conocer a año y medio de la cita electoral?

La organización valoró que era bueno que se conociera ya. A lo mejor puede parecer un poco pronto, por los tiempos normales de otras organizaciones, pero sirve para trabajar e ir organizándose.

¿En qué momento le llega la propuesta?

Cuando hay una nueva ejecutiva y, bueno, Yasmina [Triguero] lleva tiempo manifestando su intención dejar paso, no de dejar la actividad política, pero sí de pasar a un plano un poco más discreto, que requiera un poco menos de dedicación, porque a veces las organizaciones políticas exprimen mucho a la gente. Ella estuvo en primerísima línea y cree que es un momento en el que tiene que dar un paso atrás y ahí es cuando entro un poco en escena. Es verdad que en las últimas elecciones ya me plantearon colaborar a nivel municipal, en este caso en la candidatura, y después de un tiempo de descanso de la política autonómica, me decidí a echar una mano en el grupo municipal. En principio tienes una intención, a lo mejor tampoco te habías planteado verte de candidata, pero es verdad que el momento requiere de compromiso político, soy consciente de ello, por el contexto político, y te lanzan ese órdago…

Y lo cogió…

Lo cojo, lo cojo.

¿Cómo valora la labor que se venía haciendo desde IU, la última etapa desde la Alcaldía, y ahora en la oposición?

A mí me tocó incorporarme en la fase de estar en la oposición, es verdad que Izquierda Unida es una fuerza acostumbrada a gobernar, a cogobernar y a estar en la oposición, con lo cual hacemos el papel desde donde nos sitúe justamente el resultado político. IU en Castrillón es una organización, en principio, muy amable, en la que da gusto participar, porque a pesar de que muchas veces en la izquierda somos un poco cainitas, a nivel de Castrillón hay un muy buen ambiente, un buen equipo de trabajo, y eso se demostró los 16 años en los que gobernamos. Creo que es un lujo de municipio donde se hizo una apuesta muy importante por lograr una calidad de vida, que se concreta, lógicamente, en calidad en los servicios públicos, a lo que se suma la participación de un tejido social muy activo y solidario.

¿Y cómo se vive después de 16 años de gobierno de IU en Castrillón estar en la oposición?

A mí me parece estamos situados donde el resultado de las elecciones nos pusieron y haciendo una labor que muchas veces algunos califican como oposición dura, pero no diría eso, sino que es una labor muy trabajada, que es lo que nos toca, hacer un seguimiento de la labor de gobierno y plantear alternativas a eso que no nos gusta, evidentemente.

¿Qué es, precisamente, hablando del gobierno actual de Castrillón, lo que no les gusta?

Yo diría que en el gobierno de Castrillón hay incapacidad y desgana. Digo incapacidad porque si uno coge, por ejemplo, lo que está publicado en la página web, que son las líneas que acordaron en ese momento PP y Vox, si se hace un repaso, después de dos años y medio, se ve que, prácticamente, por no decir el 100%, el 90% está sin ejecutar. Tampoco hubo capacidad para ejecutar las diversas inversiones que el gobierno anterior había dejado encarriladas y que tuvieran un resultado relativamente visible y útil. Por ejemplo, el plan de caminos, por no hablar del Valley, que me temo que va a estar toda la legislatura cerrado, cuando ya tenían también un presupuesto para ejecutar las obras por unos problemas en la cubierta.

¿Y en políticas sociales, que a usted le toca de cerca?

En políticas sociales el año pasado se dejaron de ejecutar más de 200.000 euros, casi 240.000 euros, dirigidos a la población más vulnerable del municipio. Son algunos ejemplos que caracterizan un poco la labor de este gobierno. A lo que se añade que, tras el acuerdo con Vox, hay una denuncia del concejal de urbanismo contra el Ayuntamiento, que hace que se le retiren las competencias, y supone, nada más y nada menos, que una crisis importantísima que hace incluso que Vox diga, a pesar de que parece que luego se arrepintió, que mientras siga este Alcalde no va a volver a apoyar a este gobierno. Y eso genera una situación que también afecta a la gente, aunque pensemos que no. Porque no hay una mayoría para aprobar presupuestos, que los que se aprobaron, se aprobaron este año a última hora, con lo cual no se van a poder ejecutar.

Dice que ve a este gobierno desganado, ¿en qué aspecto?

Lo que veo es un equipo con pocas ganas de cambiar la situación que dicen que se encontraron al llegar aquí, con muy poca ilusión para plantear el que sería su modelo de municipio.

¿Se plantearon, junto el PSOE buscar algún tipo de acuerdo para dar un vuelco en el gobierno?

Una moción de censura es una posibilidad que veo muy compleja, porque no sumamos. Aunque llegáramos a un acuerdo con el PSOE, de hecho, creo que coincidimos en una parte importante de las iniciativas municipales, es muy difícil porque al final Vox siempre va al rescate, como se acaba de mostrar.

¿En qué sentido?

Jugó a la crisis durante un tiempo, pero al final va al rescate. Entonces es difícil porque acaban sumando esos 11 votos que suponen una mayoría absoluta. Y es verdad que nosotros no tenemos otras fuerzas políticas con las que poder dialogar o pactar una alternativa a este gobierno.

El momento en el que se vivió esa crisis con el concejal de Urbanismo, ¿se plantearon en algún momento hablar con él para buscar su apoyo a las propuestas de la izquierda?

La verdad que no, no lo hicimos. Y además el concejal de Urbanismo estuvo desaparecido del Ayuntamiento de Castrillón durante varios meses. Ahora sí que es verdad que volvió a incorporarse al Pleno, pero vota, en principio, todo con su partido, por eso no nos lo planteamos. Al final, ahí hubo una bronca de intereses, y nosotros, en medio de esa situación, es muy difícil plantear alternativas que tengan viabilidad en cuanto al número de votos.

¿Qué me hice del nuevo concejal de Urbanismo?

Ya no cumplía las expectativas respecto a las responsabilidades que tenía en Hacienda y ahora asume un bocado demasiado importante. Solo hay que ver en qué situación está el Urbanismo en Castrillón, con la gente esperando años para licencias, con una paralización importante de los expedientes. Se achaca muchas veces la falta de personal, pero también es verdad que lo que tiene que hacer el gobierno es buscar posibilidades dentro del presupuesto que maneja.

¿Espera que haya presupuesto en Castrillón en 2026?

Nunca se sabe, precisamente por lo que pasó hasta hoy. Lo lógico es presentar un proyecto de presupuestos antes de que acabe el año, pero ni siquiera lo van a presentar en el último pleno. Es difícil de entender: acabas de llegar a un acuerdo con Vox para aprobar el presupuesto [en agosto], que no le queda mucho espacio para ejecutar, y tenías la posibilidad de llevarlo al último pleno de diciembre y no lo hicieron.

¿Cómo ve tratado este municipio desde el gobierno del Principado?

Yo creo que el gobierno del Principado tiene las prioridades políticas establecidas y probablemente a nosotros nos hubiera gustado que una inversión, por ejemplo, como es el centro de salud, hubiera tenido una partida más importante. No lo niego, ¿eh? Pero creo que el Gobierno del Principado no siempre puede cumplir todas las expectativas de los municipios porque hay muchas necesidades. Ahora bien, es cierto que no está habiendo una apuesta, en este caso, desde el gobierno de Asturias definida como exigencia. Creo que se pelean poco las cosas. Hay que pelearse mucho con los de Hacienda, y dejarte el pellejo para intentar que lo tuyo salga.

¿Qué le ha aportado su etapa anterior en política autonómica para esta etapa en lo municipal?

Mucho, aunque son ámbitos a la hora de ejercer la política muy diferentes, pero es verdad que me aporta mucho. Siempre digo que la ciudadanía deberíamos pasarnos por política un tiempo, porque merece la pena conocer lo que se hace, que muchas veces lo que trasciende no siempre es todo lo que se hace. Recuerdo haber trabajado en la Junta con muchos grupos políticos con diferencias y buscando acuerdos también. A veces en la política hay mucho ruido, y siempre digo que estamos tirando piedras contra nuestro tejado, porque si todo lo que trasciende de la política es el ruido, en ese contexto gana la extrema derecha.

¿Cómo valora el momento actual de las izquierdas?

Complejo. Tenemos el reto de resistir ante una ola que no es ni castrillonense, ni asturiana, ni española, ni europea, que es mundial. Y es una ola de avance de la derecha y la extrema derecha, con lo cual la izquierda tiene que resistir, pero también tiene que lograr ponerse de acuerdo para ofrecer alternativas que solucionen los problemas más importantes de la gente. Porque los discursos de extrema derecha calan cuando la gente lo está pasando mal. Y las izquierdas no sólo tenemos que resistir, sino construir esa alternativa y ser capaces de buscar puntos en común.

¿Se ve en otro tripartito en Castrillón?

Lógicamente la aspiración que tenemos siempre es recuperar la Alcaldía. ¿Quién no quiere tener el máximo número de apoyos posibles? Y si tuviéramos una mayoría absoluta sería... genial. Pero creo que no es el momento. Ahora mismo es difícil lograrlo porque no estamos en un momento de mayorías absolutas de nadie prácticamente. Entonces, al final, tenemos que entendernos las fuerzas políticas más afines.