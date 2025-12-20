Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primeros pasos para el derribo del depósito de agua de Saint-Gobain

La empresa soterrará las tuberías de agua y de gas para hacer sitio a una nueva subestación

La torre del depósito de agua de Saint-Gobain, ayer. | MIKI LÓPEZ

Saúl Fernández

Avilés

El derribo del depósito de agua de la fábrica que Saint-Gobain Cristalería ya se ha puesto en marcha. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la multinacional francesa pretende deshacerse del edificio con el fin de hacer sitio a la nueva subestación que debería alimentar el nuevo horno de la planta de Avilés –sea este el que fuere: convencional o híbrido–.

Lo previsto es que a finales de enero "o principios de febrero" comiencen las obras de derribo efectivo del depósito. Lo que se hará, mientras tanto, es soterrar tanto las tuberías de gas como las de agua.

Las de gas están en la ribera del río Raíces y alimentan, de manera fundamental, el AR&DC, es decir, el centro de investigación y desarrollo. Las tuberías de agua son las que vienen de la conexión de la fábrica con el servicio público y su uso principal es el refrigerio del horno y las líneas de transformados.

Convenio

Por otra parte, los negociadores del nuevo convenio colectivo en Saint-Gobain Cristalería llevan dos meses con las posturas muy alejadas.

Se vieron por primera vez el pasado 16 de octubre. Ese día acordaron un calendario de reuniones y, asimismo, la lista de negociadores. Los representantes se volvieron a ver el día 22 de ese mismo mes y, desde entonces, se han visto cinco veces más.

Por el momento, en estos dos meses los avances para acordar un nuevo convenio son escasos: se limitan a una propuesta lanzada por parte de la empresa y, por otro, a la propuesta de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI). Los sindicatos mayoritarios (CC OO y SOMA-FITAG-UGT), sin embargo, no han presentado su propuesta reguladora alguna. Aseguran que obran así porque la compañía no ha asegurado la continuidad de la fábrica de Avilés (todos los trabajadores consideran que la unidad de medida de esta seguridad viene del anuncio de construcción de un nuevo horno float).

Existen varios desacuerdos más entre empresa y sindicatos. El principal de estos asuntos es la naturaleza del convenio –de centro de trabajo o de empresa–. Y es que Saint-Gobain ha dividido sus dos negocios principales en sendas sociedades.

