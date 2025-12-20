El Puerto de Avilés quiere hacerse con todo el suelo de las antiguas Baterías: un informe y una visita para la futura operación

El Puerto de Avilés quiere hacerse con los terrenos de las antiguas Baterías de coque para ver cumplidas sus necesidades de espacio logístico tras la última ampliación de los muelles de la margen derecha de la ría. La Autoridad Portuaria ha encargado a la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) un informe de valoración del denominado sector MNZ, que es el suelo de Baterías, con el objetivo de plantear una oferta por ese terreno, con una superficie bruta estimada de 350.000 metros cuadrados –algo más de 200.000 una vez finalizada la urbanización de los terrenos–.

Si bien a lo largo de los últimos meses se habían recibido, a través de Sepides, que es la propietaria del suelo de Baterías, varias manifestaciones de interés por esos terrenos, ninguna de ellas se había llegado a hacer firme. El interés del Puerto se conoce una semana después de que se saliera a la luz pública que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si hubo un amaño en contrato para derribar Baterías. Dicha obra para despejar, descontaminar y urbanizar los terrenos quedó en manos de la empresa navarra Erri Berri. Ese contrato se ha incluido en el marco de la causa secreta que investiga la Audiencia Nacional y que involucra a Leire Díaz –apodada «la fontanera» del PSOE–, junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario vasco Antxon Alonso, vinculado a través de la sociedad Servinabar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, también investigado por presunta corrupción.

Ha sido en los días en que arreciaban las dudas acerca de ese contrato a Erri Berri, cuando personal de la Autoridad Portuaria de Avilés, con su director Ramón Muñoz-Calero y el jefe de operaciones y desarrollo de negocio, Manuel Echeverría, entre otros representantes de la entidad, visitaron los terrenos para avanzar en la exploración del ámbito. Con su adquisición podrían completar la superficie logística a disposición de las empresas que operan en el Puerto, tal como adelantó este diario el pasado 1 de diciembre.

Proyectos industriales

Lo que ahora se concreta a través del informe encargado a Segipsa por importe de 11.775 euros es la intención de la Autoridad Portuaria avilesina de plantear una oferta en firme por eso suelo.

Tras la modificación urbanística aprobada por el pleno de Avilés para la transformación de esos terrenos en un gran parque empresarial con parcelas de 6.000 a 70.000 metros cuadrados para atraer proyectos ligados a la industria, se espera que ahora toda esa superficie pase a manos del Puerto . Su ubicación en un entorno bien comunicado precisamente con toda la infraestructura portuaria de la ciudad, unido a su proximidad al Parque Científico Tecnológico Isla de la Innovación, hacen que este espacio resulte muy atractivo. n