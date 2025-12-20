Susto en Salinas: arde un coche en plena calle

Susto en pleno centro de Salinas. La Policía Local y los Bomberos han tenido que actuar en la Avenida del Campón para apagar el incendio de un vehículo. Según han confirmado fuentes policiales, el suceso se ha resuelto sin que haya que lamentar daños personales, tan solo materiales.

El fuerte humo que produjo el suceso hizo que los vecinos diesen la voz de alarma. De hecho, los Bomberos se vieron obligados a cortar la calle mientras trabajan en las labores de extinción.