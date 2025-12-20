Venta de entradas, fecha lugar...: todo sobre el "cabaret inmersivo" con el que Rodrigo Cuevas iniciará su gira, en Avilés
"Vamos a montar un cabaret dentro del escenario", promete el artista sobre el concierto, cuyas entradas saldrán a la venta el martes
"Vamos a montar un cabaret dentro del escenario, un cabaret inmersivo en el que se van a vender unas pocas entradas para poder participar dentro de ese cabaret". Así definía ayer Rodrigo Cuevas cómo será su concierto del próximo 24 de abril en Avilés. El lugar elegido para el recital, que supondrá el pistoletazo de salida de su gira "La Belleza", es el pabellón de La Magdalena. Las entradas saldrán a la venta el martes, 23 de diciembre.
La producción del concierto será "la más grande del artistas hasta la fecha, también para el pabellón de La Magdalena", señalan desde el Ayuntamiento del que se ha convertido en el gran "conciertódromo" de la comarca, por el que en este 2026 también pasarán artistas de la talla de Aitana o "El último de la fila".
Las entradas para el concierto se pondrán a la venta el martes a través de la web rodrigocuevas.sexy. "Estamos más que orgullosos de haber conseguido que estrene aquí este nuevo trabajo que va a desvelar y que no va a dejar a nadie indiferente", destacó la edil de Cultura, Yolanda Alonso.
