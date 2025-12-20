Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por NavidadComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

La zarzuela pone banda sonora a la Navidad

La zarzuela pone banda sonora a la Navidad | MIKI LÖPEZ

La zarzuela pone banda sonora a la Navidad | MIKI LÖPEZ

"Una noche de zarzuela" es el título del musical que se vio anoche en el teatro Palacio Valdés. En la imagen, un momento de la represetación avilesina del espectáculo que dirige la asturiana Susana García.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
  2. Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
  3. El plan para construir 130 chalés en Avilés ya está en marcha: 'En dos años puede haber gente viviendo allí
  4. La UCO investiga su hubo un amaño en el contrato para derribar baterías en Avilés
  5. Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un catalán afincado en Avilés de 36 años que falleció por cáncer de esófago
  6. Luanco llora a Alma Suárez, de 10 años, víctima de una enfermedad rara: 'Deja una lección de amor que nunca se borrará
  7. Aterriza en Asturias el gran outlet de primeras marcas como Levi's, Pedro del Hierro o Cortefiel (entre otras muchas)
  8. Las memorias de Esteban Gutiérrez, exfutbolista: 'La vida como futbolista del Real Madrid es muy diferente, te invitaban en todas partes

La zarzuela pone banda sonora a la Navidad

Un mercado navideño en el que se encuentra "de todo" en Las Meanas

Las consecuencias en Avilés de la avería del horno de Arcelor: se viene una cascada de ERTE en las auxiliares que afectará a 2.500 trabajadores

Avilés lleva por primera vez la exposición de belenes a Camposagrado: "Es la mejor edición de la historia"

Primeros pasos para el derribo del depósito de agua de Saint-Gobain

Noemí Martín, candidata de IU a la Alcaldía de Castrillón: "En el gobierno local hay incapacidad y desgana para cambiar las cosas"

Noemí Martín, candidata de IU a la Alcaldía de Castrillón: "En el gobierno local hay incapacidad y desgana para cambiar las cosas"

Ramón Rodríguez desmenuza "el primer momento de oro" de la pintura en Avilés

Festival navideño en el colegio La Carriona-Miranda

Tracking Pixel Contents