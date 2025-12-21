Ahora todos quieren décimos del Judo Club Avilés, la entidad que en 2021 repartió 2,7 millones de euros en el sorteo de Navidad: "Las ventas se han triplicado"

A las 13.21 horas del 22 de diciembre de 2021, cuando ya solo quedaba el último quinto premio por repartir, los niños de San Ildefonso cantaron con su inconfundible sonsonete: "Ochenta y nueve mil ciento nueve, sesenta mil euros... Ochenta y nueve mil ciento nueve, sesenta miiiiil euuuros...". "Y, en ese momento, te cambia la vida. Te das cuenta de que la lotería sí toca, y ves la alegría de todo el mundo. Lo estuvimos celebrando hasta las dos de la mañana", recuerda Carlos Fernández, director técnico del Judo Club Avilés, entidad que hace ahora cuatro años repartió 2,7 millones de euros. "Se habían hecho participaciones, y muchas de ellas se repartieron por toda España, especialmente gracias al Torneo Villa de Avilés", afirma.

No dio para jubilarse, pero ayudó mucho

Aquel quinto premio de 2021 dejó un premio de seis mil euros al décimo. "Aunque hubo gente a la que sí le tocó bastante dinero, no fueron grandes cifras como para jubilarse ni nada parecido. Pero hubo gente a la que la ayudó mucho: para pagar una hipoteca, para hacer alguna inversión, para tapar agujeros...", apunta Fernández.

Miembros del Judo Club Avilés con décimos de lotería / Mara Villamuza

Las ventas, disparadas

Desde entonces, la lotería del Judo Avilés, que en 2026 cumple su primer cuarto de siglo de historia, cotiza por las nubes. "Se han triplicado las ventas", reconoce Fernández con una sonrisa, de la que es una de las grandes fuentes de ingresos del club avilesino.

"Además del quinto premio, en los últimos años nos tocó dos veces lo puesto, por lo que estamos con suerte", agrega el director técnico de la entidad, que admite que desde 2021 juega más a la lotería de Navidad: "Ahora cuando viajo, compro. El otro día estaba haciendo cola para comprar lotería en Tenerife y una señora, detrás, dijo: ‘No sé para qué espero, si nunca toca’. Y yo me giré y le dije: ‘Sí, sí que toca’". Y en el Judo Club Avilés lo saben bien.