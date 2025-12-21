Anuncian nuevas entradas para el concierto de "El último de la fila" en Avilés: fechas, horas, dónde comprar...
El concierto será el próximo 20 de junio en el exterior del pabellón de La Magdalena
A. F. V.
Segunda oportunidad para los que no lograron sacar una entrada para el concierto de "El último de la fila" del próximo 20 de junio en Avilés. La organización lanzará este lunes, 22 de diciembre, a las 11.00 horas, nuevos tickets para la única parada en Asturisa de la gira de la banda formada por Manolo García y Quimi Portet, que llevaban 30 años separados. Los tickets podrán adquirirse a través de la web www.elultimodelafila.com.
El concierto de "El último de la fila" se celebrará en el recinto exterior del pabellón de La Magdalena. Allí está previsto que se instalen tres gradas para aloja al público.
Además de en Avilés, la gira de "El último de la fila" también hará parada en Fuengirola (Málaga), Barcelona –dos fechas–, Roquetas de Mar (Almería), Madrid, Bilbao –dos fechas–, La Coruña, Sevilla y Valencia.
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
- El plan para construir 130 chalés en Avilés ya está en marcha: 'En dos años puede haber gente viviendo allí
- Langostinos, lubina y paletilla para la última Nochebuena en uno de los templos de la cocina en Asturias, que cierra: 'Es un menú que lleva lágrimas
- Las consecuencias en Avilés de la avería del horno de Arcelor: se viene una cascada de ERTE en las auxiliares que afectará a 2.500 trabajadores
- Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un catalán afincado en Avilés de 36 años que falleció por cáncer de esófago
- La UCO investiga su hubo un amaño en el contrato para derribar baterías en Avilés