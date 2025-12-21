Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anuncian nuevas entradas para el concierto de "El último de la fila" en Avilés: fechas, horas, dónde comprar...

El concierto será el próximo 20 de junio en el exterior del pabellón de La Magdalena

El último de la fila presenta su vuelta a los escenarios en su gira 2026.

El último de la fila presenta su vuelta a los escenarios en su gira 2026. / José Luis Roca

A. F. V.

Segunda oportunidad para los que no lograron sacar una entrada para el concierto de "El último de la fila" del próximo 20 de junio en Avilés. La organización lanzará este lunes, 22 de diciembre, a las 11.00 horas, nuevos tickets para la única parada en Asturisa de la gira de la banda formada por Manolo García y Quimi Portet, que llevaban 30 años separados. Los tickets podrán adquirirse a través de la web www.elultimodelafila.com.

El concierto de "El último de la fila" se celebrará en el recinto exterior del pabellón de La Magdalena. Allí está previsto que se instalen tres gradas para aloja al público.

Además de en Avilés, la gira de "El último de la fila" también hará parada en Fuengirola (Málaga), Barcelona –dos fechas–, Roquetas de Mar (Almería), Madrid, Bilbao –dos fechas–, La Coruña, Sevilla y Valencia.

