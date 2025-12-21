Batalla campal en la previa del Real Avilés-Racing de Ferrol: sillas volando, botellazos y una rápida intervención policial

Sillas volando, mesas, botellas... Los prolegómenos del Real Avilés-Racing de Ferrol se convirtieron en una batalla campal. Antes del inicio del partido, ultras de ambos equipos protagonizaron una refriega a las puertas de un bar de la calle José Francés que tuvo que ser sofocado por la Policía. "Hubo algún daño en el mobiliario, una pequeña bronca sin mayores consecuencias", señalaron fuentes municipales consultadas por este periódico.

Los hechos tuvieron lugar por motivos que se desconocen minutos antes del inicio del partido entre ambos equipos. Fue a las puertas de un establecimiento de José Francés, una de las calles próximas al Suárez Puerta en la que los aficionados blanquiazules suelen reunirse los días de partido. Tal y como puede verse en un vídeo que ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales, hubo lanzamientos de botellas, sillas y mesas entre ambos bandos mientras se intercambiaban gritos e insultos. La escaramuza duró apenas unos segundos, pues la rápida intervención de la Policía logró aplacar los ánimos.

Gran victoria del Real Avilés

Pese a todo, el suceso no empañó una gran jornada de fútbol en Avilés. A lo largo del domingo, numerosos aficionados ferrolanos, la mayoría familias, tiñeron de verde las calles y restaurantes avilesinos.

Ambas aficiones pudieron disfrutar, además, de un gran ambiente en el Suárez Puerta, lleno para la ocasión, en una gran tarde de fútbol. En un partido de gran intensidad por ambos equipos, los blanquiazules lograron remontar el gol inicial de Álvaro Giménez gracias a los tantos de Santamaría, al filo del descanso, y de Javi Cueto, en el 92.

Gracias a esos tres puntos, el equipo de Vidal se va al parón navideño en sexta posición, aunque empatado a puntos con el Pontevedra, quinto, última plaza de playoff.

Por su parte, el Racing de Ferrol, recién descendido y uno de los gallitos de la categoría, se mantiene en el tercer puesto de la tabla clasificatoria.