El Hospital San Agustín de Avilés incorpora una habitación para pacientes con obesidad mórbida en Cirugía General
El centro también dispone de nuevos baños para personas ostomizadas
La planta de Cirugía General del Hospital Universitario San Agustín incorpora nuevos recursos. Desde ahora cuenta con una habitación adaptada a pacientes con obesidad mórbida, un baño para personas ostomizadas y una sala de curas complejas. Estas actuaciones han supuesto un desembolso de 56.542 euros.
La habitación diseñada para pacientes obesos es mayor que el resto y cuenta con mobiliario adaptado, con el fin de mejorar el bienestar de estas personas y favorecer el trabajo de los profesionales sanitarios.
El baño para ostomizados favorece el manejo de la ostomía en un entorno más íntimo, al tiempo que reduce la sensación de dependencia y estigmatización que padecen en ocasiones los pacientes. Con este recurso, se refuerza la autonomía, al tiempo que se reduce el riesgo de derrames, caídas y contaminación ambiental. El de la planta de Cirugía Generala es el tercer aseo para personas ostomizadas que se instala en el hospital desde 2024.
Por último, se ha habilitado una sala para realizar curas complejas en un entorno controlado y limpio. De esta manera, se minimiza el peligro de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en los pacientes.
Desde el área sanitaria III, con cabecera en el Hospital Universitario San Agustín, que este 2026 cumple 50 años de actividad, resaltan que estos nuevos espacios "favorecen la preparación para el autocuidado domiciliario y la continuidad asistencial".
Suscríbete para seguir leyendo
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
- El plan para construir 130 chalés en Avilés ya está en marcha: 'En dos años puede haber gente viviendo allí
- Langostinos, lubina y paletilla para la última Nochebuena en uno de los templos de la cocina en Asturias, que cierra: 'Es un menú que lleva lágrimas
- Las consecuencias en Avilés de la avería del horno de Arcelor: se viene una cascada de ERTE en las auxiliares que afectará a 2.500 trabajadores
- Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un catalán afincado en Avilés de 36 años que falleció por cáncer de esófago
- La UCO investiga su hubo un amaño en el contrato para derribar baterías en Avilés