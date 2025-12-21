El Hospital San Agustín de Avilés incorpora una habitación para pacientes con obesidad mórbida en Cirugía General

La planta de Cirugía General del Hospital Universitario San Agustín incorpora nuevos recursos. Desde ahora cuenta con una habitación adaptada a pacientes con obesidad mórbida, un baño para personas ostomizadas y una sala de curas complejas. Estas actuaciones han supuesto un desembolso de 56.542 euros.

La habitación diseñada para pacientes obesos es mayor que el resto y cuenta con mobiliario adaptado, con el fin de mejorar el bienestar de estas personas y favorecer el trabajo de los profesionales sanitarios.

El baño para ostomizados favorece el manejo de la ostomía en un entorno más íntimo, al tiempo que reduce la sensación de dependencia y estigmatización que padecen en ocasiones los pacientes. Con este recurso, se refuerza la autonomía, al tiempo que se reduce el riesgo de derrames, caídas y contaminación ambiental. El de la planta de Cirugía Generala es el tercer aseo para personas ostomizadas que se instala en el hospital desde 2024.

Por último, se ha habilitado una sala para realizar curas complejas en un entorno controlado y limpio. De esta manera, se minimiza el peligro de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en los pacientes.

Desde el área sanitaria III, con cabecera en el Hospital Universitario San Agustín, que este 2026 cumple 50 años de actividad, resaltan que estos nuevos espacios "favorecen la preparación para el autocuidado domiciliario y la continuidad asistencial".