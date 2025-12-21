El PP felicita a Martín (IU) y espera el fin del "bloqueo" de Castrillón
González-Nuevo asegura que la candidata que releva a Triguero pasó por la consejería de Servicios Sociales "sin pena, ni gloria"
S. F.
Nuria González-Nuevo, la teniente de alcaldesa de Castrillón, espera que con el cambio en la candidatura municipal de Izquierda Unida (IU) –la exalcadesa Yasmina Triguero ha cedido el testigo a la concejala de Noemí Martín– cambie también "la actitud permanente de bloqueo a toda la actividad municipal".
"Este nombramiento tan precoz quizás tiene que ver con que la nueva candidata precisa darse a conocer entre los ciudadanos al residir en nuestro concejo sólo desde hace unos años", apuntó González-Nuevo que recordó también el paso de Martín por la consejería de Servicios Sociales del Principado, una circunstancia que, a juicio de la portavoz popular, terminó "sin pena, ni gloria: en absoluto consiguió disminuir las abultadas listas de espera de dependencia, de discapacidades y ayudas sociales".
González-Nuevo se defendió de Martínez: "Todos los días trabajar por mejorar la calidad de vida de los castrillonenses luchando con la nefasta herencia recibida del tripartito de izquierdas".
Suscríbete para seguir leyendo
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- El plan para construir 130 chalés en Avilés ya está en marcha: 'En dos años puede haber gente viviendo allí
- La UCO investiga su hubo un amaño en el contrato para derribar baterías en Avilés
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
- Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un catalán afincado en Avilés de 36 años que falleció por cáncer de esófago
- Luanco llora a Alma Suárez, de 10 años, víctima de una enfermedad rara: 'Deja una lección de amor que nunca se borrará
- Aterriza en Asturias el gran outlet de primeras marcas como Levi's, Pedro del Hierro o Cortefiel (entre otras muchas)