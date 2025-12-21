El PP felicita a Martín (IU) y espera el fin del "bloqueo" de Castrillón

Nuria González-Nuevo, la teniente de alcaldesa de Castrillón, espera que con el cambio en la candidatura municipal de Izquierda Unida (IU) –la exalcadesa Yasmina Triguero ha cedido el testigo a la concejala de Noemí Martín– cambie también "la actitud permanente de bloqueo a toda la actividad municipal".

"Este nombramiento tan precoz quizás tiene que ver con que la nueva candidata precisa darse a conocer entre los ciudadanos al residir en nuestro concejo sólo desde hace unos años", apuntó González-Nuevo que recordó también el paso de Martín por la consejería de Servicios Sociales del Principado, una circunstancia que, a juicio de la portavoz popular, terminó "sin pena, ni gloria: en absoluto consiguió disminuir las abultadas listas de espera de dependencia, de discapacidades y ayudas sociales".

González-Nuevo se defendió de Martínez: "Todos los días trabajar por mejorar la calidad de vida de los castrillonenses luchando con la nefasta herencia recibida del tripartito de izquierdas".