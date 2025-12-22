Adornos navideños con troncos de adviento en Las Meanas
NAvilés, el recinto navideño de La Exposición, acogió ayer un taller infantil de creación de adornos navideños con madera. La actividad llevó por nombre "El tronco de adviento", y en ella se crearon renos, pingüinos o muñecos de nieve con rodajas de madera. La iniciativa tuvo una duración de 90 minutos y estaba abierta a niños de entre 4 y 12 años. En la imagen, un momento de los talleres.
