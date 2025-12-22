Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adornos navideños con troncos de adviento en Las Meanas

Adornos navideños con troncos de adviento en Las Meanas | MIKI LÓPEZ

Adornos navideños con troncos de adviento en Las Meanas | MIKI LÓPEZ

NAvilés, el recinto navideño de La Exposición, acogió ayer un taller infantil de creación de adornos navideños con madera. La actividad llevó por nombre "El tronco de adviento", y en ella se crearon renos, pingüinos o muñecos de nieve con rodajas de madera. La iniciativa tuvo una duración de 90 minutos y estaba abierta a niños de entre 4 y 12 años. En la imagen, un momento de los talleres.

