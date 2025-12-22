Otro cambio de tendencia en las Navidades: las macro fiestas en discotecas y pubs ganan terreno en Nochevieja frente al alquiler de bares

Los tiempos cambian y los planes para Nochevieja también. Pasado ya de largo el ecuador de diciembre, grupos de jóvenes –y no tanto– avilesinos y hosteleros ultiman los preparativos para despedir 2025. Será, además, un fin y entrada de año con una importante novedad respecto a otros 31 de diciembre para el sector, pues será la primera vez que tengan "competencia" municipal. Como ya anunciara hace semanas, el Ayuntamiento abrirá las puertas del pabellón de La Magdalena con una macro fiesta de entrada gratuita y en la que la voz cantante se la repartirán DJ Chely y los gallegos de "Tekila", una de las orquestas más aclamadas del panorama nacional. Pese a que el anuncio de la medida sí "generó revuelo" inicial entre los empresarios locales, el buen ritmo de venta de entradas para los cotillones ha llamado a la calma al sector.

Serán seis horas de fiesta en La Magdalena con servicio de vigilancia privada, guardarropa y barras de hostelería, de la que podrán disfrutar al menos 6.000 avilesinos, los que permite el aforo máximo de la instalación, y los mismos que, en ese caso, no acudirían a los bares del centro. "Al principio nos descolocó la noticia. Al ser la primera vez que se organiza con tanta estructura y dedicándonos nosotros a esto, es normal que en términos de hostelería choque", asegura el empresario Diego Flórez, al frente de la sala Four Space, la antigua Quattro, que organiza por segundo año una fiesta de Nochevieja. "El año pasado abrimos, pero no como nos gustaría. Lo hicimos con menos disposición, llenamos un 30% del aforo nada más... Este año, la tendencia está siendo diferente, porque ya tenemos vendido más del 65% de los tickets", puntualiza Flórez, de unas cifras que suponen rebasar el millar de asistentes: "El objetivo son, al menos, 1.300 personas: un 80% del total".

En cuanto a la venta de entradas, uno de los mecanismos que activaron este 2025 varios hosteleros para los cotillones es la venta escalonada con descuentos: es decir, ofrecer precios más reducidos a los que adquieran sus entradas con mayor antelación. Por ejemplo, en Space Four la venta se activó en octubre a un precio de 45 euros por entrada. En noviembre, el precio incrementa cinco euros y, actualmente, el acceso a la fiesta tiene un precio de 55.

"Este año lanzamos la venta un mes antes de lo normal", señala Miguel Villabrille, al frente del Plaza’s o el Don Floro, quien este año también comenzó la venta de entradas para el cotillón de Nochevieja en octubre y, viendo el ritmo de ventas, no teme que la fiesta en La Magdalena pueda suponer un problema para el sector. "Entiendo que hay locales a los que le afecte, pero tenemos que pensar en que no hay locales suficientes para cubrir la oferta de esa noche. Nunca llueve a gusto de todos", argumenta.

En el Clapton, en la calle La Estación, el templo del rock de Sabugo, el ritmo de venta no está siendo tan bueno. "Aquí la música es de un estilo muy concreto, no me veo tan afectado por la fiesta, pero lo que sí está ocurriendo es que la gente espera a última hora par a comprar la entrada y eso puede que lo esté retrasando este año", explica Juan Arias, dueño del local.

Lo que sí parece ir en descenso es el alquiler de locales, una práctica que hace un par de décadas era la preferida por grupos de jóvenes. "Es una opción que te deja más dinero, pero hay otros motivos por los que no me compensa", expresa Jorge Tovar, del Syrah, que se explica: “Tengo una clientela que viene todo el año y que no tiene un plan de fiesta tan concreto. No me parece justo dejarlos sin una copa después de la cena. Quizá afecten otras fiestas o quizá no, pero mi filosofía es otra".

La misma que la de Jorge Menéndez, del Semilla Negra, en Carreño Miranda: "No estoy para nada de acuerdo con vender una entrada. Lo que pase esa noche no lo sé, si el Ayuntamiento organiza pues los demás nos atenemos a esa situación, ya lo veremos".

Agentes de la Policía Local de Avilés. / Mara Villamuza

Inspecciones de la Policía Local

La Policía Local ha inspeccionado 94 establecimientos, entre restaurantes, bares o discotecas de la ciudad para garantizar la seguridad ante las fiestas navideñas. En esta revisión, 29 establecimientos superaron a la primera el examen, mientras que los otros 65 subsanaron a posterior las deficiencisa detectadas en el plazo de una semana que se les otorgó.

En total, en estas inspecciones se contabilizaron 72 incidencias. La mayoría se correspondían con el estado deficiente de los extintores, luces de emergencia fuera de servicio o problemas en los recorridos de evacuación. Asimismo, se detectaron 24 incidencias relacionadas con el cumplimiento de la cartelería exigida en cuanto a la prohibición de venta de alcohol a menores, así como sobre los límites de aforo.

También se detectaron nueve incidencias relacionadas con el seguro de responsabilidad civil, por no tener los establecimientos aseguradas las cuantías mínimas obligatorias que exige la normativa.

Durante las noches de Nochebuena y Nochevieja, se extenderá el horario de cierre en la hostelería. Si bien, desde la Policía Local advierten que las limitaciones de aforo, de música amplificada o las medidas de seguridad deben seguir manteniéndose.

El cuerpo municipal efectúa todos los años estas inspecciones en locales hosteleros previo a las celebraciones navideñas, sin duda uno de los motivos de los escasos incidentes de gravedad que se registran en esas fechas.