A falta de millones, besos y amor: Adrián Tranche y Ana Martínez se dan el "sí quiero" en Avilés en pleno sorteo de la Lotería

A falta de millones, besos y amor. Eso es lo que han pensado Adrián Tranche, leonés, y Ana Martínez, avilesina. Mientras gran parte de España se comía las uñas para ver si la suerte les sonreía en el sorteo de la lotería de Navidad, esta pareja acudió al Ayuntamiento de Avilés con un objetivo totalmente diferente: casarse. “La fecha es ideal para que nunca se nos olvide el aniversario”, confiesa el ya matrimonio, con un décimo en la mano.

“No es algo que tuviésemos planeado, la verdad. Teníamos claro que nos queríamos casar en invierno, porque eran las fechas que mejor nos cuadraban, y cuando estuvimos mirando días escogimos el de la lotería, para no olvidarnos nunca”, comenta la pareja, que reconoce que, por parte del novio, son unos grandes amantes de esta jornada. “Su familia tiene mucha tradición de la Lotería, se sientan por la mañana con chocolate con churros a ver el sorteo. Los churros no los han perdonado, pero este año no han podido quedarse a ver todo el sorteo”, dice Martínez entre risas.

Adrián Tranche y Ana Martínez se dan un beso, con un décimo en la mano, delante del Ayuntamiento de Avilés / Miki López

Además, da la casualidad de que Tranche es de una de las zonas más agraciadas en esta edición. “Mi padre siempre compra la lotería en la administración que este año ha tocado el Gordo. Ahora a nosotros la lotería nos tocará todos los años, aunque no nos lluevan los millones”, afirma el leonés.