Cuando el hogar no tiene paredes: el cuento de Navidad de la avilesina Cruz Fernández

Por fuera, una casa puede ser de ladrillos, de paredes firmes, de techos que resguardan del frío. Pero por dentro un hogar se levanta con algo mucho más frágil y poderoso: los vínculos, la presencia, el amor. De eso habla "Para Pedro, el niño que vive en mi casa", segundo libro de Cruz Fernández Heres –el primero se tituló "Ahora cuéntame un cuento que sea real"– que es también la directora del albergue de personas sin hogar de Avilés.

Fernández Heres ya tiene el volumen coeditado con Círculo Rojo a la venta, y prevé presentarlo en los primeros meses de 2026. Fernández dice que el libro tiene dos objetivos claros. "El primero es un agradecimiento infinito a mi hijo Ayu, que llegó de lejos y me regaló un hogar. El segundo es una reflexión sobre la vivienda, sobre personas que, aun sin tener casa, son capaces de hacerte sentir en casa. Y hay quienes, teniendo paredes, no siempre tienen hogar", precisa. Cruz Fernández una vida trabajando con personas que no tienen techo conocido.

Al final del libro, la escritora propone preguntas, invitaciones abiertas que no buscan respuestas correctas, sino pensamiento y conversación. Preguntas que interpelan a lectores pequeños y grandes: ¿De qué está hecho nuestro hogar?, ¿quiénes lo construyen?, ¿qué necesitamos realmente para sentirnos a salvo?

Como en su libro anterior, el libro está aderezado con una pizca de rebeldía. "El primero invitaba a cambiar los finales que no nos gustaban, y este invita a que seamos protagonistas de nuestra propia vida, a construir hogar incluso cuando no hay paredes rodeándonos de las personas que nos hacen sentir en casa", explica. Hay rebeldía, sí, pero una rebeldía suave, tejida con afecto.

Cruz Fernández, además, acaba de recibir, en otra línea, un accésit de relatos cortos sobre la salud mental organizado por la consejería de Salud: "Carreras de caracoles".