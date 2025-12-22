IU ensalza la carrera política de Noemí Martín

"Noemí Martín lleva residiendo en Castrillón 30 años, además de ser concejala en e l Ayuntamiento y tener diferentes cargos de responsabilidad política pública en la Junta General del Principado de Asturias. Hay personas dentro del actual equipo de gobierno que ni siquiera residen en el concejo". Con estas palabras han querido defender desde Izquierda Unida a su nueva candidata a la Alcaldía, Noemí Martín, tras las críticas por parte del PP, partido que sugirió que la coalición quiso presentar ya a su próxima cabeza de lista porque "seguramente tenga que darse a conocer en el concejo".

Desde Izquierda Unidad, además, señalan que esas palabras lleguen "cuando Castrillón padece en la actualidad al alcalde más inaccesible, ausente y alejado de la vida pública y política de su historia". "Ser alcalde es algo más que tener un carácter campechano, exige ejercer como tal, estar presente, dar explicaciones, liderar y asumir responsabilidades", afirman desde la formación, que también sale al paso de la crítica del trabajo de Martín como consejera de Vivienda y Servicios Sociales, cargo que ocupó entre 2008 y 2011. "Su paso por el Principado no solo es conocido, sino que está avalado por datos objetivos. Durante su etapa al frente de las políticas de vivienda, Asturias alcanzó los mayores niveles de impulso a la vivienda protegida de su historia reciente, situando el acceso a una vivienda digna en el centro de la acción pública y demostrando que gobernar es transformar la realidad, y no limitarse a ocupar un cargo", sentencian.